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Психолог объяснил, почему ребенку нельзя запрещать телефон
Фото: www.pixabay.com

Психолог объяснил, почему ребенку нельзя запрещать телефон

Захар Чайченко

Общество

В наше время телефоны для детей стали необходимым атрибутом жизни. Психолог Евгений Сазонов отметил, что гаджеты для детей превращаются в подобие «коконов», способных защитить их от многих проблем. В данном случае Сазонов посоветовал не отбирать у ребенка телефон, а тщательнее проанализировать проблему, чтобы в дальнейшем в семье не возникало ссор.

— Если брать в целом, то запрет приведет только к новым конфликтам, потому что, допустим, родители, которым сейчас 40 лет, зачастую не могут понять, почему, когда они забрали телефон у своей дочери, она кричит так, как будто ее лишили конечности. У меня на практике был такой случай, — сообщил психолог.

Нужно признать, что для подростков гаджет сродни продолжению руки, потому что с его помощью они общаются, социализируются, познают мир и т. д. В таком случае запрет на использование телефона может расцениваться ребенком как вторжение в его личное пространство.

Также, по словам специалиста, попытки отобрать гаджет у ребенка могут привести к его побегу из дома. Он объяснил это тем, что такие ситуации происходят довольно часто в тех семьях, в которых к детям относятся как к маленьким и постоянно читают нотации, передает Федеральное агентство новостей.

Евгений Сазонов уверен в том, что стратегия запрета гаджетов со стороны родителей неверна, так как она однозначно не станет решением проблемы, поэтому к ее решению нужно подходить более изобретательно и креативно.

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