Реставраторы восстановили облик старинного подъезда в центре столицы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Молодые реставраторы Екатерина Дмитриева и Полина Сальникова восстановили облик старинного подъезда в центре столицы. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что удалось обнаружить.

Дом № 20/21 по Плотникову переулку построен в 1913 году. Архитекторы украсили его лепниной. Однако со временем здание утратило многие детали — и именно их восстановили реставраторы.

— При проведении работ мы стремились, с одной стороны, максимально раскрыть замысел архитектора, с другой — избежать откровенного новодела, ничего не достраивать, а стараться законсервировать то, что есть, — рассказала художник-реставратор, выпускница Строгановской академии Екатерина Дмитриева.

Два месяца Екатерина со своей коллегой Полиной Сальниковой, тоже выпускницей Строгановки, очищали барельефы центрального подъезда дома от поздних наслоений.

— Чего там только не было — и несколько слоев краски, и клей, и битум, и даже папьемаше, — удивляется Екатерина Дмитриева. — Причем изначально при отделке этого старинного дома использовался терразит — из него были отлиты детали лепнины.

Когда реставраторы счистили наслоения, перед ними предстала лепнина в виде пчел Как предполагают реставраторы, насекомые символизировали трудолюбие — в доме до революции располагалось училище для швей. А чуть выше второго этажа, если присмотреться к фасаду, можно обнаружить и изображения швейных машинок.

— Главная сложность была в том, что терразит за годы несколько потрескался и грозил совсем отвалиться, но мы его очистили, подклеили и укрепили невидимой глазу фурнитурой, — рассказала Екатерина Дмитриева.

Девушки хотят продолжить работы. Кто знает, что еще скрывает старинный дом.

Знаменитые барельефы

■ Венера Лоссельская. Обнаженная женская фигура цвета красной охры — один из самых древних барельефов мира. Ему около 25 тысяч лет.

■ Рельефы Парфенона. Эта лепная композиция датируется V веком до нашей эры.

■ «Врата ада» — работа Огюста Родена изображает сцену из «Божественной комедии».

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