Спортсмен-самоучка представит Москву на Всероссийском чемпионате по снукеру

Бильярдист Алексей Корень тренируется в одном из столичных клубов. Добиться высот спортсмену помогла постоянная практика / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 15 октября, открывается Всероссийский чемпионат по снукеру — одному из самых сложных видов бильярда. Столицу на нем представит 25-летний Алексей Корень — неоднократный победитель первенства Москвы, спортсмен-самоучка. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила тренировку бильярдиста и узнала, как Алексей пришел в профессиональный спорт.

Отработку навыков Алексей Корень начинает с разминки суставов рук и шеи. Затем — простые удары по шарам, в качестве разогрева, и упражнения на отработку различных игровых ситуаций. А после — полтора часа практики с другими спортсменами.

— Обычно дети начинают играть в бильярд в 6–7 лет. Я же впервые взял в руки кий в десятилетнем возрасте. Начал с русского бильярда, одного из самых простых и популярных в нашей стране. А в 17 лет увидел по телевизору игру в снукер. Там требовалось больше шагов продумывать наперед. Шары должны ложиться в лузы в определенной последовательности. Мне понравилось, — рассказал Алексей Корень после тренировки.

Поначалу спортсмену приходилось непросто. Тренера у Алексея не было — все игро вые приемы он подсматривал по телевизору, когда там транслировали чемпионаты. Нужно было менять и технику — в русском бильярде совершенно другие требования.

— Поближе познакомиться со снукером помог коуч из Англии. Он проводил недельный курс, когда посещал Москву. Я узнал много нового, стал пробовать на практике. Так и знакомился со снукером от игры к игре, — вспоминает Алексей Корень.

Несмотря на все трудности, в 2016 году Алексею удалось одержать первую победу — выиграть Открытый кубок Москвы. С тех пор он завоевал множество наград, выиграл несколько первенств. В Федерации бильярда обратили внимание на талант Алексея и предложили ему поддержку тренера — Радимира Нуреева.

Алексей поделился советами для тех, кто желает освоить бильярд.

— Перед игрой нужно стараться правильно настроиться, — говорит он. — Иногда я пью бодрящий кофе и слушаю музыку, чтобы отвлечься. Она может быть разной. Кроме того, на турнире за день спортсмен проходит вокруг стола примерно 10–15 километров. Поэтому нужно следить за своим весом, ведь каждый набранный килограмм, к которому не привык организм, сразу ощущается. Пропадает концентрация, «сдают» ноги, и общая усталость наступает быстрее. А если скинуть пару кило — играть гораздо легче. Многие профессиональные снукеристы — сторонники ЗОЖа.

ИСТОРИЯ

Первые принципы игры в бильярд сформировались в Азии. За право считаться родиной этой игры в шары борются Индия и Китай. Первое же упоминание о бильярдном столе датируется 1469 годом — согласно сохранившимся документам, его изготовили для короля Франции Людовика XI. В Россию игру завез из Голландии император Петр I как игру аристократии. А уже в XX веке катание шаров стало любимой забавой горожан.

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