Студенты Российского университета транспорта Артем Ахмяров и Евгения Романенкова — участники олимпиады «Я — профессионал» этого года / Фото: Пресс-служба РУТ / Мария Ермакова

Стартовал прием заявок на конкурс для студентов «Я — профессионал». Победители получат путевку в жизнь и хорошую возможность начать карьеру. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, что ждет участников.

Как отмечают организаторы, конкурс «Я — профессионал» проверяет не абстрактную эрудицию учащихся, а их знания по будущей специальности.

— Это одно из самых масштабных образовательных мероприятий в стране, рассчитанных на студентов самых разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных, — рассказала секретарь организационного комитета Илона Дроздова. — Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших предприятий страны. Лучшие студенты получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, могут хорошо зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями. Самые достойные из ученических проектов могут быть в дальнейшем внедрены в реальную жизнь.

Олимпиада проходит в два этапа. Сначала студенты заполняют заявку на участие на сайте проекта и выбирают направления. В этом году их представлено 72 Направления курируют ведущие вузы. Так, Московский физико-технический университет отвечает за направления «Математика», «Физика», «Искусственный интеллект» и «Физика и технологии уникальных научных установок класса «мегасайенс».

— В прошлом году 99 наших студентов стали дипломантами, мы завоевали 7 золотых медалей, — отметили в пресс-службе МФТИ.

А в рамках профильного направления, которое курирует Российский университет транспорта, студенты представят решения для разных видов путей сообщения, создадут проекты техники и сооружений, обеспечивающих перемещения людей и грузов. Задания первого этапа выполняются в режиме онлайн. В середине учебного года отберут лучшие работы, и их авторы получат путевку в полуфинал. Там им предстоит справиться с задачами повышенной сложности. Те, кто их выполнит, пройдут в финал. А компетентному жюри предстоит выбрать победителя по соответствующему направлению.

Как отметил член жюри, начальник учебно-методической части РУТ Андрей Пушкин, олимпиада — это не экзамен и не соревнование.

— Это социальный лифт, который помогает молодому специалисту построить карьеру, — подчеркнул Пушкин. — К составлению заданий привлекаются действующие специалисты крупнейших российских компаний и преподаватели профильных вузов.

А дипломанты олимпиады в качестве призов могут получить стажировку в крупной транспортной компании, бонус при поступлении в аспирантуру, денежную премию и профиль в национальной базе «Я — профессионал», к которой имеют доступ рекрутеры крупных компаний. Благодаря этому профилю выпускник-олимпиец наверняка найдет себе хорошую работу. Секретами успеха поделилась победительница олимпиады «Я — профессионал» 2019 года Евгения Талалаева.

— Самое главное на олимпиаде — быть уверенным в своих знаниях, в самом себе и ничего не бояться, — считает Евгения. — Мне очень понравились задачи второго этапа. На первый взгляд, они сложные, но их вполне можно при должном старании решить не только правильно, но и красиво. Вот, например, была задача на логистику: дан груз с определенными характеристиками. Попробуйте за ограниченное время рассчитать, каким транспортом и по какому маршруту мы доставим его заказчику с минимальными финансовыми издержками. Если знать основы организации таких перевозок, то не будет ничего сложного. После победы меня звали к себе работать в компании РЖД и в правительстве Москвы. Напишу диплом — сделаю выбор!

СПРАВКА

Первая олимпиада «Я — профессионал» прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тысяч заявок. В тот раз дипломантами стали 2030 человек. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы получили более 523 тысяч заявок на участие, на третью олимпиаду пришло уже более 675 тысяч заявок. Число направлений студенческой олимпиады «Я — профессионал» в четвертом сезоне увеличилось — ранее их было 68 Организаторами станут 28 университетов.

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