Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Молодежный онлайн-форум «Наследие» открылся в столице
Фото: pexels.com/Vlada Karpovich

Молодежный онлайн-форум «Наследие» открылся в столице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Самокатная улица, 4Карта всех событий

В столице начал работу молодежный форум «Наследие», который в этом году будет проведен в онлайн-формате. Участниками форума станут около 100 студентов из ведущих московских вузов.

В течение полутора месяцев они будут разрабатывать проекты реставрации и включения в жизнь города ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице.

Мероприятие организовал департамент культурного наследия Москвы, вузом-партнером в этом году стал Московский архитектурный институт.

Студентов разделили на шесть команд, в каждой из которых есть реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры.

— В этом году форум «Наследие» пройдет уже в третий раз. Для безопасности участников было решено выбрать онлайн-формат. Однако это не значит, что работа будет менее масштабной и интересной, — заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что для участников мероприятия подготовили множество новых лекций, мастер-классов и консультаций экспертов в области архитектуры, реставрации, экономики и права.

Деловая программа форума запланирована на 24 и 25 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Форум, посвященный молодым учителям, прошел в Москве

российские студентывузмолодежный форум «Наследие»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте