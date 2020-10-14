Молодежный онлайн-форум «Наследие» открылся в столице

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Россия, Москва, Самокатная улица, 4 Карта всех событий

В столице начал работу молодежный форум «Наследие», который в этом году будет проведен в онлайн-формате. Участниками форума станут около 100 студентов из ведущих московских вузов.

В течение полутора месяцев они будут разрабатывать проекты реставрации и включения в жизнь города ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице.

Мероприятие организовал департамент культурного наследия Москвы, вузом-партнером в этом году стал Московский архитектурный институт.

Студентов разделили на шесть команд, в каждой из которых есть реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры.

— В этом году форум «Наследие» пройдет уже в третий раз. Для безопасности участников было решено выбрать онлайн-формат. Однако это не значит, что работа будет менее масштабной и интересной, — заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что для участников мероприятия подготовили множество новых лекций, мастер-классов и консультаций экспертов в области архитектуры, реставрации, экономики и права.

Деловая программа форума запланирована на 24 и 25 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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