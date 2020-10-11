Форум, посвященный молодым учителям, прошел в Москве
В Московском педагогическом государственном университете прошел форум, посвященный молодым учителям и их задачам.
На базе МПГУ Всероссийский педагогический форум проходит уже второй раз. В этом году эксперты обсудили подготовку молодых учителей в условиях постоянно меняющегося общества.
Пленарное заседание форума началось с приветственного слова министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, которое зачитал его заместитель Виктор Басюк.
— Такой формат встреч, как этот форум, нам крайне необходим. Министерство просвещения хочет быть в постоянном контакте с представителями сферы образования, опираться на ваше мнение при создании различных инициатив, — обратился к зрителям Виктор Басюк.
Во время своего выступления на форуме Басюк отметил, что страна совершила мощный рывок в подготовке молодых кадров. Свое утверждение чиновник подкрепил цифрами.
— Для нас достаточно показательно, что около 17 процентов бакалавров, получив дипломы в области естественных наук, идут в магистратуру педагогического профиля. На наш взгляд, сегодня нам также важно наладить эту работу и по другим направлениям, таким, как физико-математическое и гуманитарное, — сказал Басюк.
Правительство пошло навстречу желающим стать учителем: в 2021 году число бюджетных мест в профильных вузах увеличат до 70,5 тысячи. Причем значительная часть из них будет доступна по целевым программам.
Одной из ключевых тем форума стала цифровизация образования. Как отметила председатель Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования Елена Казакова, молодые специалисты лучше всего подходят для внедрения этого элемента в учебный процесс.
— Мир очень быстро меняется, и нам нужно осваивать новые технологии, — считает Елена Казакова. — У молодых педагогов есть огромное преимущество — они выросли на гаджетах и электронных сервисах, и им не придется адаптироваться к современным реалиями, — считает Казакова.
Во второй части форума выступили представители региональных вузов. Они рассказали о своем опыте, проблемах и задачах, которые стоят перед молодыми учителями.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Лубков, ректор МПГУ:
— В рамках форума большое место занимают мероприятия для молодых педагогов. Я считаю, что работа с начинающими учителями очень важна для развития педагогического образования, и надеюсь, что участие в форуме будет полезным и для зрителей, и для нас. Так мы сможем познакомиться с предпочтениями и стремлениями молодых учителей.
Читайте также: Корифеи мировой науки выступят на XV Всероссийском фестивале NAUKA 0+