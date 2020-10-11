Форум, посвященный молодым учителям, прошел в Москве

Проректор МПГУ Наталья Склярова, директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения РФ Андрей Милехин, ректор МПГУ Алексей Лубков, член Совета Федерации Сергей Михайлов и первый проректор МПГУ Виктор Дронов (справа налево) на форуме, посвященном молодым учителям / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Московском педагогическом государственном университете прошел форум, посвященный молодым учителям и их задачам.

На базе МПГУ Всероссийский педагогический форум проходит уже второй раз. В этом году эксперты обсудили подготовку молодых учителей в условиях постоянно меняющегося общества.

Пленарное заседание форума началось с приветственного слова министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, которое зачитал его заместитель Виктор Басюк.

— Такой формат встреч, как этот форум, нам крайне необходим. Министерство просвещения хочет быть в постоянном контакте с представителями сферы образования, опираться на ваше мнение при создании различных инициатив, — обратился к зрителям Виктор Басюк.

Во время своего выступления на форуме Басюк отметил, что страна совершила мощный рывок в подготовке молодых кадров. Свое утверждение чиновник подкрепил цифрами.

— Для нас достаточно показательно, что около 17 процентов бакалавров, получив дипломы в области естественных наук, идут в магистратуру педагогического профиля. На наш взгляд, сегодня нам также важно наладить эту работу и по другим направлениям, таким, как физико-математическое и гуманитарное, — сказал Басюк.

Правительство пошло навстречу желающим стать учителем: в 2021 году число бюджетных мест в профильных вузах увеличат до 70,5 тысячи. Причем значительная часть из них будет доступна по целевым программам.

Одной из ключевых тем форума стала цифровизация образования. Как отметила председатель Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования Елена Казакова, молодые специалисты лучше всего подходят для внедрения этого элемента в учебный процесс.

— Мир очень быстро меняется, и нам нужно осваивать новые технологии, — считает Елена Казакова. — У молодых педагогов есть огромное преимущество — они выросли на гаджетах и электронных сервисах, и им не придется адаптироваться к современным реалиями, — считает Казакова.

Во второй части форума выступили представители региональных вузов. Они рассказали о своем опыте, проблемах и задачах, которые стоят перед молодыми учителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Лубков, ректор МПГУ:

— В рамках форума большое место занимают мероприятия для молодых педагогов. Я считаю, что работа с начинающими учителями очень важна для развития педагогического образования, и надеюсь, что участие в форуме будет полезным и для зрителей, и для нас. Так мы сможем познакомиться с предпочтениями и стремлениями молодых учителей.

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