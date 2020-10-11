Корифеи мировой науки выступят на XV Всероссийском фестивале NAUKA 0+

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий (слева) приветствует генерального директора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева на церемонии открытия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Эпидемическая ситуация заставила отказаться от привычных рукопожатий / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Стартовал XV Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Торжественная церемония открытия прошла на базе Московского государственного университета имени Ломоносова.

В этом году большинство мероприятий пройдет в онлайнформате. Таким образом, посетить площадки фестиваля NAUKA 0+ смогут не только москвичи, но и жители других городов и стран. Центральной темой стали физика будущего и атомная промышленность. В своих выступлениях организаторы уделили большое внимание популяризации науки среди молодежи.

— Этот фестиваль — один из самых масштабных в мире, — отметил на церемонии открытия заместитель министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин. — Он призван показать современные достижения науки, весь их масштаб и значение. Есть еще сложная функция. Он рассказывает студентам понятным и интересным языком о тех возможностях, которые сегодня есть у молодых исследователей в России.

Представители компании «Росатом» и ректор МГУ Виктор Садовничий подписали на фестивале соглашение о сотрудничестве в сфере развития квантовых технологий и вычислений. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев напомнил, что у них всегда найдется место для молодых ученых. По его словам, в студенческой среде кроется огромный потенциал.

— В Росатоме нужны разные профессии: и физики, и лирики, и экономисты. Но лучшие. С радостью ждем у себя в будущем тех, кто сегодня только приходит в науку, — отметил Алексей Лихачев.

Основную часть программы фестиваля составляют лекции выдающихся ученых. Пользователи смогут услышать выступления пяти нобелевских лауреатов: Стивена Уайнберга, Барри Бэриша, Ады Йонат, Уильяма Мернера, Жан-Пьера Соважа. Свою лекцию о физике прочтет знаменитый популяризатор науки Митио Каку.

— Не все мои друзья увлекаются этим направлением. Но мне интересны технические науки. Я бы хотел больше узнать о черных дырах. Никто не бывал там до сих пор. Никто не знает, что будет с физическим телом, если оно туда попадет, — прокомментировал ученик школы № 1384 Игорь Кудинов, которого пригласили на открытие вместе с лучшими столичными школьниками.

Нововведением этого года стало открытие виртуального гипермузея науки. Там пользователи могут рассмотреть вблизи образцы наскальной живописи из палеолита, увидеть строение различных молекул и понять природу физических явлений.

Традиционно в программе фестиваля сохранились познавательные научные шоу. Благодаря онлайн-формату их смогут увидеть больше зрителей.

В 2019 году фестиваль посетили 2,5 миллиона человек на площадках по всей стране. Организаторы ожидают, что программа в этот раз привлечет почти в два раза больше людей. Завершится фестиваль 18 октября.

СПРАВКА

Первый фестиваль науки в Московском государственном университете имени Ломоносова организовали в 2006 году. Тогда его посетили порядка 20 тысяч человек. Со следующего года он стал общегородским мероприятием. Его проведение стало поддерживать правительство Москвы. Фестиваль приобрел статус всероссийского мероприятия в 2011 году. В его рамках проводятся конкурсы, лекции знаменитых ученых со всего мира, а также конференции в 80 регионах страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова:

— Мы посвятили программу физике будущего, открытиям в макро- и микромире. Кроме того, мы отмечаем 75-летие атомной промышленности в России. Это та наука, которая поставила нашу страну на передовые позиции во многих направлениях. Наш фестиваль обращен в основном к молодым ученым. В физике и других науках есть еще очень много вопросов. Найти ответы на них предстоит следующему поколению исследователей. Поэтому наша задача — популяризировать науку и взращивать молодые таланты.

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