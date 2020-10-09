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Норвежские ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Норвежские ученые рассказали о простом способе продлить жизнь

Юлия Захарова

Здоровье

Занятия спортом в течение пяти лет позволяют продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые Норвежского университета естественных и технических наук, статья появилась в журнале British Medical Journal.

Специалисты решили провести эксперимент, в котором задействовали порядка семи тысяч добровольцев. Их возраст составил от 70 до 77 лет.

Всех участников разделили на группы. Представители первой группы тренировались дважды в неделю, выполняя разминку и по четыре минуты упражнений и отдыха. Участники второй группы занимались спортом в течение 50 минут два раза в неделю, их нагрузки были умеренными. Члены третьей группы выполняли рекомендации Министерства здравоохранения Норвегии.

В результате выяснилось, что показатель смертности в первой группе составил три процента, во второй — около шести процентов, а в третьей — 4,7 процента. Разница, по данным ученых, не весьма значима, однако все же демонстрирует зависимость состояния здоровья от интенсивности тренировок. Так, усиленные тренировки помогают продлить жизнь.

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