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Ясновидящая Кажетта назвала пять женских имен, помогающих стать долгожительницами
Фото: Из личного архива Кажетты

Ясновидящая Кажетта назвала пять женских имен, помогающих стать долгожительницами

Юлия Захарова

Общество

Многие люди мечтают о долголетии, а некоторым продолжительную и счастливую жизнь уготовила сама судьба. Ясновидящая Кажетта перечислила пять женских имен, обладательницам которых суждено прожить долго и мирно.

Дамы, которым дали имя Людмила, окружены счастьем и излучают внутреннее сияние. Им редко приходится сталкиваться с трудностями, а любые препятствия они преодолевают с помощью веры в лучшее и поддержки близких людей. Кроме того, такие женщины нередко выглядят моложе своего возраста.

Названные Надеждами девушки обладают отличной чертой верить во все хорошее. Им везет со здоровьем, они с легкостью справляются с мелкими неурядицами, при этом остаются дружелюбными и добрыми до глубокой старости.

Анастасии — пример смелости и жизнерадостности. Они ставят перед собой большие цели и умеют их добиваться. И даже с течением лет носительницы этого имени не теряют бодрости и стремления к самосовершенствованию.

Носительницы имени Ольга крайне добры, для них важна забота об окружающих. Родные и близкие дарят им ответную любовь, что делает их счастливыми и спокойными. В окружении детей и внуков Ольги проживают долгую жизнь, полную гармонии и умиротворения.

Названные Валентинами женщины обладают крепким здоровьем, умеют и позаботиться о себе, и прийти на помощь другим. Взаимная поддержка позволяет им не унывать в период испытаний и нести в себе позитив до старости, сообщает портал Lisa.ru.

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