Психологический иммунитет: пять условий для уверенности в лучшем

Фото: pexels.com/pixabay

Главный инстинкт человека — самосохранение: в моменты настоящей опасности в нас заложено стремление выжить любой ценой. Для этого порой задействуются колоссальные физические и психологические возможности организма, наличие которых в обычных обстоятельствах даже трудно вообразить. Спустя время мы, конечно, забываем о мерах предосторожности для сохранения жизни и здоровья. И это вполне естественно: нельзя же постоянно жить в страхе и сильнейшем напряжении. Однако, пока ученые разбираются в особенностях работы такого приобретенного иммунитета, каждому под силу решить другую столь же важную задачу — выработать иммунитет психологический. Как это сделать, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Больше внимания уделяйте тому, на что вы способны повлиять. Можно возмущаться потерей отпуска в солнечной Испании или ругать чиновников за допущенные огрехи в медицинской помощи — впустую уйдет много слов и эмоций. Поэтому гораздо лучше делать то, что в действительности можете. Например, продолжать носить в общественных местах маску и перчатки, чаще мыть руки, регулярно проводить уборку в доме и стараться воздерживаться от посещения многолюдных мероприятий или встреч с друзьями в кафе. Обязательно заботьтесь о близких: будьте внимательны к их самочувствию, а также имейте в виду, что лишнее напоминание прихватить с собой санитайзер может оказаться весьма уместным. Помните и об укреплении организма: физкультура, прогулки на свежем воздухе и закаливание помогут противостоять многим проблемам.

Следите за информацией грамотно. Безусловно, в наше время, когда новости узнают спустя пару минут после пробуждения нажатием одной кнопки, трудно оставаться в неведении о той же статистике заболеваемости или различных прогнозах. Тем не менее крайне важно регулировать информационные потоки с учетом своих потребностей и личностных особенностей. Найдите ту золотую середину, при которой вы будете знать о происходящем и при этом данные будут достоверными и скупыми на шокирующие подробности. Будет разумнее сознательно ограничить количество сплетен, историй, имевших место у знакомых знакомой, тематических сообщений в социальных сетях и расспросов «знающих» людей. Как правило, такого рода сведения несут больше паники и искажений правды, чем более глубокого понимания происходящего и дельных советов.

Полноценно живите настоящим. Наверное, вряд ли найдется тот, кто с начала карантинного периода и по сей день не задумывался, что же будет позже. Одних ближайшее будущее может волновать с точки зрения своего благосостояния, других пугает возможность лично столкнуться с действием вируса, третьи испытывают досаду из-за срыва планов на традиционный зимний отдых. Безусловно, пандемия внесла в привычную жизнь осложняющие ее коррективы, однако и без этого четкие планы на будущее — фактически оксюморон. Конечно же, их можно и зачастую нужно строить, но вот только жить тем, что может случиться когда-нибудь, явно ошибочно, причем в ожидании как хорошего, так и плохого. Сами мысли о том, что впоследствии станет хуже, способны существенно отравить отличное настоящее. И наоборот, отмечайте, как много радостного в нынешнем дне, и реализуйте максимум возможностей, которые он дарит, и желание посвящать время и силы мрачным представлениям попросту исчезнет.

Будьте самим собой. Человек всегда чувствует себя комфортно, если занимается тем, что хорошо знает или искренне любит, когда есть возможность вести себя непосредственно. Поэтому прислушивайтесь к своим потребностям и желаниям и, главное, следуйте им, стараясь реализовывать их в той степени, на которую способны. Мало что может придать человеку уверенности в лучшем больше, чем умение достигать поставленных целей и исполнять долгожданные мечты. Вредно откладывать на потом то, о чем, быть может, думали с самого детства: иллюстрирование детских книг, умение танцевать вальс, собственный садик с беседкой для чаепития… Ошибочно сдерживать порывы выражения благодарности самым любимым и открытия перед кем-то скрываемых чувств. А еще можно прекратить потакать своей гордыне, часто мешающей возобновить отношения с тем, на кого хоть и обижены, но очень в нем нуждаетесь. Свободное проявление воли как придаст уверенности в том, что все в порядке, так и позволит ощутить желание счастливо жить и дальше.

Заручитесь поддержкой специалистов. Прекрасно чувствовать уверенность в себе, своем физическом и душевном здоровье. Однако бывает так, что и такой человек сталкивается с чем-то малопонятным в организме или чувствах — с тем, что трудно исправить даже проверенными методами. Например, когда возникают странные ощущения в организме, нетипичные для обычного заболевания, или беспокоящие вновь и вновь мысли, а все попытки отвлечься или разувериться в них тщетны. Если в какой-то момент вы ощущаете растерянность или бессилие, а также потребность в помощи со стороны, обязательно обратитесь за консультацией к профессионалу. Так получается, что на визит к врачу или психологу чаще решаются только тогда, когда становится совсем невмоготу, а до этого рассуждают вроде того: мол, да зачем я пойду, не так все страшно, само пройдет. Попробуйте изменить взгляд, допустим, на подобный такому: схожу-ка я лучше проконсультироваться — наверное, все в порядке, пусть и терапевт это подтвердит!

Читайте также: Помощь рядом: как столичные психологи поддерживают москвичей в трудные времена