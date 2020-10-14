Итоги курса «Зеленый двор» подвели в столичном районе Печатники

Глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович наградил жительницу дома № 52 по улице Полбина Анну Шныреву за обустройство площадки напротив подъезда. Неравнодушная москвичка организовала у дома цветник, который радует жителей яркими красками по сей день / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В среду, 14 октября, в районе Печатники подвели итоги конкурса «Зеленый двор». Поощрить решили активных жителей, которые обустроили оригинальные цветники у подъездов домов.

Более 20 дворов района Печатники приняли участие в открытом конкурсе озеленения придомовых территорий и благоустройства подъездов «Зеленый двор». Еще весной они решили подойти к районному событию максимально творчески. Одни закупали рассаду, другие хотели добавить садовых фигур у дома, третьи сделали ставку на буйство разнотравья.

— В этом конкурсе я участвую каждый год, — говорит жительница многоэтажки на улице Гурьянова Лидия Гришина. Свою работу она назвала «Сказочная поляна». И действительно, чего только не встретишь у дома № 69, где она живет: цветочные каскады и клумбы охраняют розовый фламинго, гномы, веселая собака...

Яркий цветник решила разбить напротив подъезда другая жительница Юго-Восточного округа столицы. Анна Шнырева назвала свой садик «Сказочная композиция». Центральный элемент — дорожка, по бокам которой кирпичики отделяют поляну от опрятной тропинки.

— Почти как в Изумрудном городе, — улыбается она, вспоминая известную сказку. В управе и совете депутатов Печатников оценили такой творческий подход к преображению дворов в районе. Все участники получили полезные для садоводства призы и именные дипломы.

Торжества пришлось растянуть на два дня.

— На фоне пандемии в этом году было принято решение о проведении награждения в два этапа: для участников конкурса, соблюдающих в настоящее время домашний режим, организовали индивидуальные поздравления, — сообщили организаторы этого мероприятия.

Они также отметили, что поучаствовать в конкурсе может любой житель района, ухаживающий за своим подъездом, придомовой территорией либо цветником рядом с домом.

Активные жители подают свои заявки с подробным описанием и фотографиями объектов, после чего компетентное жюри рассматривает конкурсные работы и оценивает оригинальность, творческий подход, эстетический вид и так далее.

Как рассказал в ходе церемонии награждения победителей глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович, конкурс «Зеленый двор» дает жителям возможность внести свой вклад в благоустройство и озеленение родного района.

— Каждый цветник по-своему уникален, чувствуются авторские подходы. Мы всячески содействуем такой инициативе, а жители могут обратиться к нам с просьбами оказать техпомощь, и мы оперативно решим вопрос, — сказал он. — Активно помогает и ГБУ «Жилищник» — подвозит воду, грунт. Очень радует, что конкурс набирает популярность.

СПРАВКА

В этом году из-за пандемии и ограничительных мер городская программа благоустройства претерпела частичные изменения, и некоторые проекты были перенесены на следующий год. Но, несмотря на все сложности, сейчас ведутся работы в Даевом и Ананьевском переулках, благоустраивается площадь около стадионов «Динамо» и «Петровский парк». Самым масштабным проектом года стало завершение работ на набережной, площади и в парке Северного речного вокзала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Осипов, заместитель префекта Юго-Восточного административного округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Неравнодушное отношение и желание участников конкурса сделать пространство вокруг себя лучше — это бесценно. Каждый из них победитель! Хочется отметить отличную работу организаторов и индивидуальный подход к перечню подарков для участников — он строился на пожеланиях жителей. И очень радует, что со стороны муниципальной власти жители получают обратную связь, которая выражается не только в словах, но и в конкретных полезных действиях.

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