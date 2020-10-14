Сергей Собянин: Сделаем благоустроенную площадь

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В среду, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции и благоустройству Павелецкой площади. Там создадут многофункциональный комплекс и парк.

Площади Белорусского и Павелецкого вокзалов — одни из давних долгостроев столицы. По словам Сергея Собянина, власти расторгли инвестиционный контракт по реконструкции Белорусской площади и сделали там благоустроенную территорию.

— Все попытки расторгнуть контракт по Павелецкой площади и сделать здесь зеленую лужайку вместо торгового центра, к сожалению, не увенчались успехом в силу того, что этот объект был в залоге в международных судах, — рассказал глава города. — Долгие судебные тяжбы в конце концов закончились, появился внятный инвестор. И я надеюсь, что в следующем году здесь будет уже первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, прогулочными площадками и сопутствующей торговлей.

Реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади планируют завершить осенью 2021 года. Обновление этой территории позволит упорядочить один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве, где пассажиропоток составляет около 350 тысяч человек в сутки.

— Это Кольцевая, Замоскворецкая линии, Садовое кольцо, трамвайные пути, которые мы реконструировали, «Аэроэкспресс», который отправляется с Павелецкого вокзала, — пояснил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что Павелецкая площадь — важнейший объект в городе. — Надеюсь, что последний долгострой, знаменитый, в следующем году будет ликвидирован, — добавил он.

Сергей Гордеев, владелец группы компаний, которой правительство Москвы передало права на объект, доложил мэру, что работы идут круглосуточно.

— На стройке работают тысяча человек, — сказал он. — Практически закончили все подземные работы, идет уже в каких-то местах монтаж инженерного оборудования, в марте планируем начать строительство парка.

СПРАВКА

Ландшафтный парк будет создан на крыше торгового комплекса. Помимо оригинальных навесов над входами в торговый центр, главными украшениями парка станут площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Кроме того, в парке появятся искусственные холмы, пешеходные маршруты, выложенные из натурального камня, велодорожки, уголки для активного и спокойного отдыха, а также кафе и рестораны с уютными террасами.

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