«Стук колес, рельсы, пейзажи за окном»: жительницы столицы осваивают мужскую профессию

Анастасия Гредасова учится управлять поездом «Ласточка» на специальном симуляторе. Девушка тренируется вести состав по Ленинградскому направлению железной дороги / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Девушки, которые учатся на помощников машинистов пригородных поездов, перешли от теории к практическим занятиям и приступили к тренировкам на симуляторах.

Девушки занимаются в тренажерном комплексе «Ласточка» в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК). Здесь все как в настоящей кабине машиниста: экраны, приборы измерения скорости, кнопки открытия дверей, сигнальные лампочки. Только тренажерный комплекс не едет, как поезд. Вместо лобового стекла там установлен экран, имитирующий движение по железной дороге.

Практические навыки на симуляторе оттачивает Анастасия Гредасова. Девушка получила высшее образование по специальности «Журналистика», но однажды решила изменить свою жизнь.

— Я с детства любила поезда. Выросла рядом с железной дорогой. Стук колес, рельсы, пейзажи за окном. Романтика! А еще на железной дороге стабильная зарплата. Это дает уверенность в завтрашнем дне, — сказала Анастасия Гредасова.

В Лихоборском учебном центре в сентябре 2020 года впервые в группу набрали девушек. Образование они получают на таких же условиях, что и юноши. Требования ко всем одинаковые.

— Так как учиться к нам приходят люди без профильного образования, мы разработали для них специальную программу. Преподаватели не просто загружают их теорией, но и показывают видеоролики об устройстве поездов. Но главное — у студентов много практических занятий. Они учатся на симуляторах и в настоящих поездах на наших полигонах. В итоге они не зубрят, а действительно понимают принцип работы, — рассказал заместитель начальника Лихоборского подразделения УЦПК Александр Ларьков.

Девушки смогут работать в качестве помощников машинистов уже в 2021 году. С 1 января в силу вступит приказ Министерства труда России, в котором список профессий, недоступных дамам, сократится с 456 до 98 пунктов.

В столице тоже все чаще представительницы прекрасного пола хотят заниматься профессиями, которые раньше считались мужскими. Например, они выражают желание стать водолазами, слесарями, парашютистами, дальнобойщиками и даже боцманами. А городские власти стараются обеспечить все условия, чтобы это стало возможно.

Еще в столице появляется все больше женщин-предпринимателей. Для них работает специальный онлайн-акселератор. Его запустили представители организации «Малый бизнес Москвы» совместно со столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

— Имидж женщины-предпринимателя претерпел существенные изменения. Сегодня бизнесвумен — обычное дело. Эта тенденция очень актуальна для Москвы, — поделилась исполнительный директор общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Наталья Захидова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Женщины гораздо активнее мужчин включаются в образовательные и дискуссионные проекты. Значимым аспектом является и тот факт, что до 90 процентов социальных проектов в России ведут женщины. Одним из важных мировых трендов и драйвером для роста доли малого и микробизнеса является развитие женского предпринимательства. В столице сегодня насчитывается около 40 процентов бизнесвумен. Наши женщины активно развиваются, а мы стараемся всячески помогать им в этом.

ИСТОРИЯ

Во время Великой Отечественной войны и целое десятилетие после нее представительницы прекрасного пола управляли каждым третьим локомотивом в стране. Занимать должность машинистов женщинам запретили медики в конце 70-х годов ХХ века. Решение приняли из-за того, что слишком большая физическая нагрузка может подорвать здоровье женщин. С тех пор на курсы машинистов стали брать только мужчин. Но в современных поездах риски для здоровья минимизированы.

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