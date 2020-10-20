Аллею Славы в Москве благоустроили с учетом мнения жителей

Жительница района Восточное Дегунино Екатерина Гапонова гуляет вместе с дочкой Вероникой и любимым псом Купом породы шпиц по благоустроенной аллее на Дубнинской улице/ Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 20 октября, глава управы Восточного Дегунина Александр Емельянов и глава муниципального округа Борис Мещеряков провели инспекцию благоустройства Аллеи Славы, расположенной на Дубнинской улице.

Буквально в ближайшее время здесь, на Аллее Славы, будут закончены все благоустроительные работы. Остались буквально небольшие, финальные штрихи. Коммунальщики подключают освещение, специалисты доводят до ума систему видеонаблюдения, а скульпторы дорабатывают памятник воинам, павшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

— Мы реконструировали памятник, он кардинально отличается от закладного камня, который тут был изначально, — рассказывает Александр Емельянов. — Мы хотим указать на камне не только даты войны в Афганистане, но и другие локальные конфликты, в которых участвовала наша страна. И как только разрешат проводить массовые мероприятия, мы официально откроем аллею. Для нас важно, что мы проведем открытие в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как подчеркнул Борис Мещеряков, удалось даже сократить сроки проведения работ на территории, так что открыть аллею получится несколько раньше плана.

— Мы заключили соглашение с кадетами из ближайшей школы, чтобы они ухаживали за памятником, — сказал Борис Мещеряков. — Школа находится совсем рядом. Для ребят, пусть учеников пока, но уже настоящих патриотов, такая обязанность — это честь.

Аллея разделена на три зоны: патриотическая, где будут проводиться мероприятия, информационная, где расположены стенды героев-воинов, участвовавших в боевых действиях и награжденных посмертно, и зона отдыха с детской площадкой.

В целом история создания этой аллеи — прекрасный пример сотрудничества муниципального округа, управы, мэрии Москвы и местных жителей. Ведь благоустройство тут проводили по предложениям горожан. Сейчас аллея — объект, которым могут по праву гордиться жители района.

— Ведь тут мы реализовали не только рекреационную функцию для жителей, но и образовательную, патриотическую, — подчеркнул глава управы Восточного Дегунина.

Самая активная фаза работ по благоустройству велась этим летом — буквально с конца июля, когда были сняты ограничения, связанные с пандемией. Так, всего за два месяца коммунальщики превратили Аллею Славы в достойный внимания парк.

— Вообще инициатором создания Аллеи Славы был совет депутатов, — говорит Борис Мещеряков. — За счет личных средств ветеранов здесь лет пять назад был установлен закладной камень, посвященный ветеранам войн и локальных конфликтов. Но, конечно, без выделения средств из бюджета города превратить нашу задумку в такой объект было бы невозможно.

Кстати, Аллея Славы пользуется большой популярностью у жителей района.

— Когда бы я ни приходил сюда с инспекцией, я встречаю как минимум пятьдесят отдыхающих тут жителей, — рассказывает глава муниципального округа. — Здесь проходит присяга кадетов из соседней школы, проводим и патриотические районные мероприятия. Вообще, эта площадь позволяет вместить от трехсот до четырехсот человек зимой. А теперь, когда мы добавили трибуны для пожилых людей, различные мероприятия смогут посещать еще больше людей. После открытия, я думаю, этот объект станет еще более популярным у местных жителей. Остается дождаться момента, когда мы победим опасную инфекцию и вернемся к обычной жизни.

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