Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкцию двух высоковольтных подстанций в Новой Москве завершат до конца года. Как рассказал во вторник, 20 октября, глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, на подстанции «Летово» в поселении Сосенское установлены современные элементы и оборудование, которые позволят обеспечить бесперебойное обеспечение потребителей электричеством.

Сама надежность подстанции вырастет на 40 процентов. «Летово» обеспечивает электроэнергией свыше 62 тысяч жителей Новомосковского административного округа, социально значимые и инфраструктурные объекты поселений Сосенское и Десеновское. Среди них: административно-деловой центр «Коммунарка», жилые комплексы, торгово-развлекательный центр, индустриальный парк и другие.

Еще одну подстанцию в Новой Москве, «Десна», ждет замена электрооборудования. Часть уже заменена. Так, в открытом распределительном устройстве установлены три новых элегазовых выключателя, новые разъединители с дистанционным управлением и ограничитель от перенапряжений.

После реконструкции надежность подстанции «Десна», обслуживающей свыше 70 тысяч потребителей, социальные и инфраструктурные объекты поселения Воскресенское и Троицка, будет повышена. Работы намерены завершить до конца нынешнего года.

Владимир Жидкин сообщил, что обеспечение ресурсами жителей Новой Москвы – одна из приоритетных задач московских властей.

— К 2035 году в Троицком и Новомосковском округах,по расчетным данным, планируется увеличение электроснабжения в четыре раза, - сказал он.

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