Началось строительство водовода от Варшавского до Калужского шоссе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе (дублёр) Карта всех событий

В Москве началось строительство крупного водовода от Варшавского до Калужского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий во вторник, 20 октября.

Рабочие в ТиНАО уже приступили к возведению водовода диаметром 710 миллиметров.

— Трасса обеспечит водой столичного водопровода более 200 тысяч жителей Новой Москвы, — уточнили в сообщении.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что протяженность водовода составит 15 километров.

— Таким образом, трасса позволит обеспечить качественной питьевой водой из московской системы поселения Рязановское и Десеневское, — сказал глава департамента.

В пресс-службе также добавили, что в рамках проекта будут реконструированы три водозаборных узла, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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