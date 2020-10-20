Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Началось строительство водовода от Варшавского до Калужского шоссе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Началось строительство водовода от Варшавского до Калужского шоссе

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссе (дублёр)Карта всех событий

В Москве началось строительство крупного водовода от Варшавского до Калужского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий во вторник, 20 октября.

Рабочие в ТиНАО уже приступили к возведению водовода диаметром 710 миллиметров.

— Трасса обеспечит водой столичного водопровода более 200 тысяч жителей Новой Москвы, — уточнили в сообщении.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что протяженность водовода составит 15 километров.

— Таким образом, трасса позволит обеспечить качественной питьевой водой из московской системы поселения Рязановское и Десеневское, — сказал глава департамента.

В пресс-службе также добавили, что в рамках проекта будут реконструированы три водозаборных узла, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Пятнадцать земельных участков в ТиНАО выставили на торги

Варшавское шоссеКалужское шоссестроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Все мнения
О проекте