Как изменилась Новая Москва за восемь лет

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За восемь лет на новых территориях города появились крупнейшие деловые центры, благоустроенные парки и скверы, современная транспортная и дорожная инфраструктура. А для жителей открылись десятки новых социальных объектов, возведены миллионы квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В результате присоединения в 2012 году новых территорий площадь Москвы увеличилась со 107,3 тысячи до 256,1 тысячи гектаров. На территории Троицкого и Новомосковского округов открылись крупные международные медицинские центры, возводятся и развиваются общественно-деловые, гостиничные и жилые комплексы, агрокластеры. Уже есть восемь новых станций метро и проложено 73 автобусных маршрута, реализуются новейшие железнодорожные проекты. Создано 84 новых социальных объекта, благоустроены 42 парка и сквера, возведено 18,4 миллиона квадратных метров недвижимости, — сказал Владимир Ефимов.

В настоящее время в Новой Москве реализуется программа реновации: здесь будет расселен 251 дом. Так, к началу октября новые квартиры по программе реновации в ТиНАО получили жители 15 домов в поселках Шишкин Лес и Армейский, а также в городском округе Щербинка. Их расселение выполнено на 90 процентов: 706 человек из 261 семьи уже оформили свои права на новое жилье.

— Жилищные гарантии Москвы распространены и на жителей присоединенных территорий. Это касается постановки граждан на жилищный учет, обеспечения их квартирами из жилищного фонда города и переселения. Так, в ТиНАО уже завершено отселение 38 аварийных домов суммарной площадью 38,1 тысячи квадратных метров. Они были признаны аварийными еще подмосковными властями и переданы неотселенными после присоединения новых территорий к Москве. Более 850 семей, а это 2420 человек, за счет средств города получили благоустроенные квартиры взамен аварийных помещений, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В марте 2017 года Московская городская дума приняла закон о внесении изменений в генеральный план города в части развития новых территорий. Таким образом, сформированы главные принципы развития ТиНАО. Акцент сделан на комплексном развитии территорий и создании районов, в которых люди будут жить, работать, учиться и отдыхать. Обязательное условие — все объекты должны находиться в пешей доступности.

На территории Новой Москвы находится 372 объекта культурного наследия. В том числе усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново, Филимонки, Красное, Старо-Никольское, Измалково, Гусева Полоса, Крекшино и другие. Генплан предусматривает охрану, воссоздание и реставрацию этих объектов. На их базе можно создать историко-культурные и туристическо-рекреационные центры. Это поможет развитию международного и внутреннего туризма.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Важно создавать новые точки роста, центры производственной, деловой и социальной активности. В Новой Москве возводятся и развиваются офисный парк Comcity, агрокластер «Фудсити», торговый комплекс «Глобус», бизнес-парк «К-2», многофункциональный общественно-деловой и гостиничный комплекс «Новомосковский», строительный гипермаркет «Леруа Мерлен», многофункциональный комплекс «Саларис» и другие.

С 2012 года в ТиНАО создали более 137 тысяч новых рабочих мест (прирост составил более 160 процентов), и это не считая инновационного центра «Сколково».

— После присоединения к Москве новых территорий в ряды столичных промпредприятий вошли более 50 крупных, средних и мелких производителей самой различной продукции. Они специализируются на металлообработке, выпуске промышленного оборудования, в том числе холодильного и вентиляционного, изделий из пластмасс, кухонной мебели, бронированных сейфов и многого другого. Здесь также работают производители детского питания, мороженого, консервов из мяса и рыбы и других пищевых продуктов. Это важнейшая для города продукция. Кроме того, промышленники, работающие в Новой Москве, дают городу более 10 тысяч рабочих мест. Объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним организациям обрабатывающей промышленности Троицкого и Новомосковского административных округов за прошлый год составил 51 миллиард рублей, что выше показателя 2018 года на 4,5 процента, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Здесь также работают и важнейшие для экономики столицы отраслевые предприятия. Так, в ТиНАО расположен АО «Щербинский лифтостроительный завод» — один из крупнейших в России производителей лифтового оборудования, который также является градообразующим для Щербинки. На долю его продукции приходится четверть всего рынка лифтов в России. В Новой Москве локализованы и иностранные производства. В их числе российское производство компании WIKA — ведущего мирового изготовителя контрольно-измерительной аппаратуры и метрологического оборудования.

Важная задача для Новой Москвы — сохранить природу, эффективно использовать экологический потенциал в интересах жителей и для сохранения биоразнообразия. В генплане учли границы особо охраняемых природных и зеленых территорий, сформировали водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы, границы зон затопления и подтопления. С 2015 года почти половина зеленого массива Новой Москвы (66,5 тысячи гектаров) передана в безвозмездное пользование ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО». Это учреждение отвечает за охрану и содержание зеленого фонда. Все это позволит сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие ТиНАО.

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