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Коммунальщики проводят масштабное благоустройство московских прудов
Руководитель водолазных спусков ГУП «Мосводосток» Максим Дробошевский лично участвовал в пересадке редких нимфей сорта «Аттракцион» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Коммунальщики проводят масштабное благоустройство московских прудов

Алексей Хорошилов

Город

В среду, 21 октября, коммунальщики впервые в Москве провели уникальную операцию по перемещению редких растений из Капустинского пруда в питомник на время зимовки.

Это перемещение проводилось в преддверии капитального ремонта пруда, который кувшинки переждут в специальном питомнике. Работы по приведению городской среды в порядок входят в одно из направлений новых национальных проектов России, принятых в 2018 году, — «Комфортная среда для жизни». Обустройство площадей, улиц и дворов в столице на слуху почти каждый день, а вот искусственные водоемы пока что менее заметны. Хотя работы по благоустройству прудов в городе идут масштабно.

В Северо-Восточном округе по многочисленным просьбам жителей проведут реабилитацию сразу пяти прудов, что само по себе уже событие уникальное. Подобных масштабных работ ранее не проводилось. Вчера специалисты Мосводостока приступили к очистке одного из них — Капустинского, который просто с катастрофической скоростью теряет воду.

— Уровень грунтовых вод гораздо ниже видимого нами сейчас уровня, он поддерживается подпиткой водопроводной водой, — рассказала начальник управления проектирования и перспективного развития ГУП «Мосводосток» Ирина Доркина. — В проекте реконструкции предусмотрены восстановление водоупорного слоя, ремонт береговой полосы, заселение растениями и рыбой.

Проект уже утвержден, работы начнутся в феврале. Специалисты подошли к делу с максимальной заботой о сложившейся экосистеме пруда. В нем растут редкие для столичных водоемов растения, к примеру нимфея сорта «Аттракцион», красиво цветущая в теплое время года.

— Сорт уникальный, в этом году ему исполнилось 110 лет. Одно растение занимает площадь не менее полутора метров, — рассказала гидробиолог Мосводостока Ольга Миронова.

Для спасения редких растений было решено на время реконструкции пруда переселить их в питомник. Чтобы вытащить нимфею из воды, Мосводосток привлек собственное управление водолазных работ.

— Делаем все аккуратно, бережно и нежно. Водолаз спускается под воду, находит длинное корневище, отсоединяет от грунта и отрезает кусочками по 20–30 сантиметров, — рассказал руководитель водолазных спусков Максим Дробошевский.

На то, чтобы достать из Капустинского пруда все растения, у водолазов ушло порядка четырех часов. В пятерку реконструируемых прудов вошли также Ясный, Кольский и два Лазоревых пруда. Причем Кольский и Лазоревые находятся на особо охраняемой природной территории.

Кстати, завершились работы на Большом Старомарковском пруду в районе Северный. Водоем является частью памятника садово-паркого искусства усадьбы «Архангельское-Тюриково» и до недавнего времени находился в удручающем состоянии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— В Московскую городскую думу регулярно поступают многочисленные просьбы москвичей по проведению работ по реабилитации малых водоемов. В том числе подобные обращения поступают и ко мне как к депутату от районов Северо-Восточного округа города Москвы. Надо отметить, что в округе ведется систематическая работа по оценке состояния водных объектов и выработке совместного с жителями плана действий по их восстановлению. Эта работа проводится с 2012 года, когда мы только начали реализацию проекта «Муниципальный контроль».

КСТАТИ

15 столичных прудов реконструируют до конца 2020 года. Об этом рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В этом году реконструировать пруды начали весной, потом работы прервались из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и возобновились лишь в июне. Специалисты ремонтируют береговые укрепления, очищают дно от ила и проводят работы по благоустройству.

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