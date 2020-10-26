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Владельцы кафе и ресторанов в Москве подготовили предложения по работе в условиях пандемии
Метрдотель Алексей Букатин и менеджер Кристина Боросан встречают посетителей в ресторане одного из небоскребов «Москвы-Сити». Весь персонал заведения меняет маски и перчатки каждые два часа / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Владельцы кафе и ресторанов в Москве подготовили предложения по работе в условиях пандемии

Василиса Чернявская 

Город

27 октября рестораторы и представители власти обсудят работу заведений общепита в текущей эпидемической обстановке. Как наладить работу в условиях проверок и не закрыть бизнес, выясняла «Вечерняя Москва».

Во вторник, 27 октября, владельцы проводят онлайн-конференцию в соцсети на странице Федерации рестораторов и отельеров. Темой стал диалог между властью и бизнесом, возможное введение консультационной поддержки со стороны федерации. Мы выяснили, с какими предложениями выступят рестораторы.

Владельцы общепита отмечают: коронавирус набирает обороты, и для заведений вводят ограничения. Например, некоторые регионы запрещают ресторанам работать после 23:00. В Москве пока введена система регистраций по цифровым кодам для заведений, открытых всю ночь. Предприниматели сами решились на такой шаг, предложив инициативу властям.

— Рестораторы знают свое дело изнутри и четко понимают, какие запреты будут работать, а что из навязанного извне просто бессмысленно, — говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов. — Вот пример: заболеваемость «короной» среди официантов по стране сейчас почти на нуле. Это говорит о том, что гости могут не бояться ходить к нам. Если в ресторанах кто и заболеет, то это, как правило, офисные сотрудники, которые сидят в закрытых помещениях, далеко от гостей. Поэтому я уверен, что как отрасль мы можем не только разрабатывать ограничительные меры для самих себя, но и сами же можем вносить поправки в меры, уже существующие.

Среди его предложений — вакцинация всех сотрудников от гриппа. Мера необходима, чтобы исключить перекрестное с коронавирусом заражение. Другой идеей для внедрения на местах, по мнению Миронова, может стать организация отдельных помещений для курьеров служб доставки.

— Так мы сделаем еще более безопасными рестораны для клиентов, — продолжает он. — А еще ресторанное сообщество должно самостоятельно регулировать соблюдение норм Роспотребнадзора. Тогда мы решали бы вопросы, не доводя до наказаний и штрафов. И никому не пришлось бы сидеть в засаде, поджидая снявшего маску нарушителя.

Сергей подчеркивает: рестораторы вполне осознанные люди, заинтересованные в том, чтобы все на местах были здоровы.

— Отрасли хватило бы таких мер самоконтроля, после чего вводить новые совсем не обязательно, — уверен Миронов.

В заведениях в «Москве-Сити» тоже согласны с омбудсменом.

В одном из заведений в башне «Город столиц» администратор Ирина Вырыпаева перед открытием осматривает все помещения на предмет соблюдения чистоты. Везде висят графики обработки поверхностей, стоят антисептики, а весь персонал «вооружен» перчатками, масками.

—Всем сотрудникам регулярно измеряем температуру, — добавляет она.

В ресторане понимают: безопасность персонала — сегодня это залог успеха заведения. И хотя поток гостей немного уменьшился, свои позиции места, где можно хорошо пообедать или поужинать, а также просто отдохнуть, заведение намерено сохранить.

Среди обязательных условий для работы общепита — соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха и хорошей вентиляции в помещении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Иванов, заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Безопасность клиентов и сотрудников общепита становится приоритетом номер один. Высокие стандарты чистоты и санитарии, наличие дезинфицирующих средств и расстановка мебели — это только часть принимаемых мер. Бесконтактные платежи, обновление и расширение меню, предложение семейных обедов, блюда навынос — одни из тех мер, которые предпринимают рестораторы.

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