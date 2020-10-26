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Сергей Собянин: Создан большой запас прочности
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин: Создан большой запас прочности

Марьяна Шевцова

Город

В понедельник, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин посетил резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

В столице уже открыли четыре резервных госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией — на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках и Крылатском. 26 октября в городе на полную мощность начал работать пятый резервный госпиталь. Он находится на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

— Здесь создано 1,2 тысячи коек, — сказал Сергей Собянин.

Кроме того, там организовано крупнейшее в городе реанимационное отделение для лечения больных с COVID-19 на 330 коек.

— Несмотря на то что это резервный госпиталь, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены, — подчеркнул глава города. — Стационар обеспечен всем: водой, электроэнергией, теплом, канализацией.

По словам мэра столицы, там создано сложнейшее обеспечение медицинскими газами.

— С точки зрения технологии один из самых сложнейших комплексов, не уступающий тому, что мы сделали в Вороновской больнице, а по мощности еще больше, — сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что создание такой мощной группировки госпиталей дает городу запас прочности и гарантию, что в ближайшее время столице точно не придется сокращать объемы оказания плановой помощи.

Резервный госпиталь в Коммунарке был возведен в апреле — октябре 2020 года. Планировка учитывает все требования эпидемической безопасности и качественного оказания медицинской помощи.

Здесь оборудованы санпропускники и шлюзы, имеются палаты, процедурные, помещения для персонала, хранения материалов и средств защиты. Койки оснащены системами подачи кислорода и кнопками вызова персонала. Созданы условия для комфортного пребывания медперсонала и пациентов, в том числе работает Wi-Fi.

— Признаюсь честно, не поворачивается язык этот госпиталь назвать временным, потому что все инфраструктурные решения, в первую очередь медицинские — я оцениваю как врач, — реализованы на самом современном уровне, — подчеркнул главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, госпиталь имеет самое большое количество реанимационных коек — более 300 с возможностью подачи кислорода, сжатого газа и обеспечения искусственной вентиляции легких в разных режимах.

— А 900 госпитальных коек, которые дополнительно есть в распоряжении врачей, позволят оказывать весь спектр медицинской помощи пациентам — от диагностики до полноценного лечения, — рассказал Проценко.

Кстати, весь медперсонал обеспечен планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. Доступ к электронной медкарте осуществляется путем считывания QR-кода на браслетах пациентов.

Всего же в столице развернуто около 15 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.

— Будем надеяться, что в полном объеме эти госпитали нам не понадобятся, но запас прочности надо иметь, поэтому нужно быть готовыми не только с технической точки зрения, но и с организационной и кадровой, — добавил мэр Москвы.

СПРАВКА

Больница в Коммунарке стала первым коронавирусным стационаром в России. Здесь были в кратчайшие сроки оборудованы санпропускники и шлюзы, разделившие его на «чистую» и «грязную» зоны. В корпусе развернуты 802 койки и 5 отделений реанимации. С введением резервного госпиталя количество коек превысило 2000, что превращает медцентр в одну из крупнейших больниц.

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