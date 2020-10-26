Сергей Собянин рассказал о развитии здравоохранения в пандемию

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Все взятые обязательства по развитию здравоохранения столицы будут выполнены в срок. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 октября.

По его словам, процесс улучшения качества медицины в городе не остановится из-за пандемии.

— В период пандемии вся столичная медицина работает с полной отдачей благодаря созданному запасу прочности и нашим замечательным врачам. Открыты резервные коронавирусные госпитали, которые позволяют больницам оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме, — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что в городе выросло число высокотехнологичных операций, удалось запустить новый стандарт помощи онкобольным.

Также в Москве появилась сеть сосудистых центров, там оказывают экстренную помощь людям. Городские поликлиники проходят модернизацию, а кареты скорой помощи стали приезжать к больным быстрее.

— И вот результаты за девять лет: продолжительность жизни выросла, смертность снизилась. Заработная плата врачей выросла почти в три раза, среднего медицинского персонала — более чем вдвое, — заявил Собянин.

Глава города добавил, что власти даже в сложные времена выполняют «все обязательства перед жителями по медицинской помощи».

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