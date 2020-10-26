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Сергей Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в Коммунарке
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в Коммунарке

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с4Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Коммунарке на территории медкомплекса был открыт крупнейший блок реанимации и терапии для лечения коронавируса. Об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 26 октября.

Глава города осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Он отметил, что в нем находятся 1,2 тысячи коек. Реанимационный блок на 300 коек реанимации интенсивной терапии является самым крупным в стране, уточнил столичный мэр.

— Несмотря на то, что это резервный госпиталь, мобильный, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены, — сказал Сергей Собянин.

Он пояснил, что создание мощных госпиталей такого типа поможет городу создать запас коечного фонда и гарантирует, что в ближайшее время не потребуется сокращать плановую помощь.

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