Сергей Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Коммунарке на территории медкомплекса был открыт крупнейший блок реанимации и терапии для лечения коронавируса. Об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 26 октября.
Глава города осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Он отметил, что в нем находятся 1,2 тысячи коек. Реанимационный блок на 300 коек реанимации интенсивной терапии является самым крупным в стране, уточнил столичный мэр.
— Несмотря на то, что это резервный госпиталь, мобильный, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены, — сказал Сергей Собянин.
Он пояснил, что создание мощных госпиталей такого типа поможет городу создать запас коечного фонда и гарантирует, что в ближайшее время не потребуется сокращать плановую помощь.
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