Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы в Москве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы в столице. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 25 октября.

Он отметил, что без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва.

— Даже в самые тяжелые дни пандемии общественный транспорт работал. И мы продолжаем его модернизацию, несмотря на сложности, вызванные COVID-19, — пояснил мэр.

По его словам, с каждым годом все больше жителей столицы пользуются общественным транспортом, каршерингом и такси. Это быстро, удобно и комфортно. Кроме того, Сергей Собянин добавил, что система транспорта будет и дальше улучшаться качественно — для этих целей закупаются новые машины, строится метро, а также появляются новые виды транспорта.

Еще одним важным пунктом в развитии транспортной системы города, по словам мэра, стало то, что время в пути для городского транспорта от МКАД до центра Москвы сократилось на 13 минут. Также на 20 процентов выросла средняя скорость движения по магистралям.

В Москве с 2011 года были введены 56 новых станций метро. В свою очередь, старое кольцо Москвы стало современным комфортным Московским центральным кольцом (МЦК) — плюс еще 31 станция. Происходит и развитие Московских центральных диаметров.

Обратил мэр внимание и на то, что в Москве наблюдаются рекордные темпы обновления транспортного парка — это современные поезда «Москва» в метро, «Иволги» на МЦД, «Ласточки» на МЦК, трамваи «Витязь-Москва» и электробусы.

В качестве ближайших планов по развитию транспорта Сергей Собянин назвал строительство и введение новых станций метрополитена, завершение строительства Большой кольцевой линии метро, новые диаметры МЦД, расширение парка электробусов и многое другое.

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