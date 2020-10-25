Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с праздником

Фото: Лидеры России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта. Поздравительную телеграмму разместили на официальном сайте мэра столицы.

Глава города отметил, что этот праздник отмечают водители, механики, инженеры и все работники транспортных предприятий города.

— Ваша выдержка и профессионализм — это безопасность на дорогах. Ваша пунктуальность и ответственное отношение к делу — это своевременная доставка пассажиров и грузов. Ваша чуткость и внимательность — это комфорт и хорошее настроение людей. Ваш ежедневный труд — это надежное функционирование экономики и социальной сферы столицы, — говорится в телеграмме.

Собянин также подчеркнул, что транспорт играет важную роль в жизни города. Те, кто посвятил свою жизнь дорогам, заслуживают уважение москвичей.

— Благодарю ветеранов автотранспортной отрасли Москвы. Ваши достижения служат примером для молодого поколения специалистов. Желаю всем работникам автотранспортной отрасли здоровья, благополучия и удачи на дорогах! — сказал глава города.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта ежегодно отмечают в последнее воскресенье октября. Праздник касается водителей, обслуживающего и ремонтного персонала, инженеров и конструкторов автозаводов, а также преподавателей, студентов и выпускников профильных учебных заведений.​

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о реализации программы благоустройства в Москве