Сергей Собянин: Программа реновации проходит планово

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с жительницей столичного района Черемушки Любовью Склейновой осмотрели новостройку на улице Гарибальди. В нее переедут участники программы реновации / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в районе Черемушки. Глава города встретился с москвичами, ожидающими переселения в новостройку.

Десятиэтажка на улице Гарибальди вскоре примет новоселов. Жильцов здесь ждут 90 квартир. Уже даже выполнена улучшенная отделка по требованиям московского стандарта реновации. На первых этажах новенького дома расположатся магазины и службы быта, во дворе оборудована детская площадка с безопасным резиновым покрытием. У дома устроены удобные тротуары и пешеходные дорожки. Есть и небольшой подземный паркинг для автовладельцев.

— Реновация пришла в район Черемушки, в котором уже построено два стартовых дома, — на улице Гарибальди и рядом с метро «Профсоюзная», — отметил Сергей Собянин.

Он пообещал, что до конца года начнется переселение жителей из двух пятиэтажек. Новоселье отметят, скорее всего, в уютных квартирах под бой курантов.

— Очень ждем этого момента, — сказала местная жительница Любовь Склейнова.

Сергей Собянин отметил, что буквально через улицу строится еще один стартовый дом — для жителей Обручевского района. В двух кварталах отсюда идет строительство дома для переселения жителей Ломоносовского района.

— Таким образом, здесь начнется волновое переселение. На месте снесенных домов построим новые, — пояснил мэр.

Жителям глава города объяснил, что пока так называемых стартовых домов немного. Программе реновации столичного жилфонда чуть больше трех лет, и первых сданных новостроек в районах — единицы. Например, на юго-западе города в стадии строительства сейчас находятся три дома.

Тем не менее городская программа реновации проходит в плановом режиме. Где это возможно, программу стараются ускорить: подбирают стартовые площадки для строительства новых домов, а параллельно идет возведение новостроек.

— В настоящее время в городе сдано уже 67 домов и 260 с лишним находятся в проектировании и строительстве, — рассказал Сергей Собянин. — Город финансирует в полном объеме весь построенный фонд.

Всего же по программе реновации в районе Черемушки под переселение попадают 119 пятиэтажек. В новые квартиры должны переехать свыше 24 тысяч жителей района. Цифра по городу известна уже давно — порядка миллиона человек затронет масштабная программа переселения из старых пятиэтажек в комфортные новостройки. Мэр объяснил жителям, что постоянный подбор площадок, снос и строительство новых домов помогут «разогнать волну» — то есть по очереди переселить людей.

— В Юго-Западном округе города для организации волнового переселения по программе реновации подобрано 47 стартовых площадок, — сообщил в свою очередь заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — В округе в программу реновации включено 520 старых домов в 11 районах, где проживают более 80 тысяч жителей.

Заммэра добавил, что работа по подбору стартовых площадок будет продолжена.

— Сейчас в Юго-Западном округе строится и проектируется 26 домов по программе реновации, еще три — на этапе начала строительства, — сообщил он.

СПРАВКА

До конца года на юго-западе столицы запланирован ввод шести новостроек по программе реновации. После передачи домов порядка 440 семей смогут начать переселение. Новостройки располагаются в районах Черемушки, Академический, Зюзино, Коньково и Обручевский. Всего в ЮгоЗападном округе четыре дома отселены и десять снесены.

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