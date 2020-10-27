Более полмиллиона «квадратов» недвижимости построили на северо-западе Москвы 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северный административный округ, район Сокол Карта всех событий

Порядка 538 тысячи квадратных метров недвижимости возвели в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы с начала 2020 года. Об этом сообщил в Мосгосстройнадзоре.

Всего в округе за 10 месяцев появилось 26 объектов. Жилая площадь составила 237,5 тысяч квадратных метров.

В числе построенных зданий — жилые дома на Волоколамском шоссе, детский сад и школа на 3-й Хорошевской улице и культурно-досуговый центр в районе Строгино. Уточняется, что на контроле ведомства находится 65 объектов.

— С начала года на стройплощадках СЗАО выявлено 462 правонарушения, в том числе 318 — по качеству работ, основными из которых являются нарушения обязательных требований утвержденных проектов в части выполнения арматурных, опалубочных и бетонных работ, — приводятся слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко на сайте Стройкомплекса.

Он добавил, что за устранением всех нарушений ведется контроль.

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