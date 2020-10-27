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Шесть новостроек по реновации сдадут до конца года на юго-западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Шесть новостроек по реновации сдадут до конца года на юго-западе Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

Шесть жилых домов, построенных по программе реновации, сдадут в эксплуатацию в Юго-Западном административно округе до конца года. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройки располагаются в районах Зюзино, Академический, Обручевский, Коньково и Черемушки. Заселиться в новые дома смогут порядка 440 семей. По словам Левкина, на территории округа расселили четыре дома и 10 снесли.

— В настоящее время заселяются девять «стартовых» домов: по два — в районах Академический, Коньково и Южное Бутово, еще три — в Котловке. На стадии переселения находятся жители 23 пятиэтажек, — цитирует Левкина пресс-служба департамента.

Он добавил, что в округе на стадиях строительства и проектирования находятся 26 объектов.

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