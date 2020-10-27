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Первый дом бизнес-класса построен на улице Эдварда Грига в ТиНАО
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Первый дом бизнес-класса построен на улице Эдварда Грига в ТиНАО

Василиса Чернявская 

Город

Построен первый дом бизнес-класса на улице Эдварда Грига в Новой Москве. В настоящее время новостройку проверяют надзорные органы, после чего объект получит заключение о соответствии. В настоящее время идет пусконаладка инженерных коммуникаций и лифтового оборудования, на финишном этапе находится благоустройство территории.

Как рассказал во вторник, 27 октября, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в составе новостройки появятся торговые объекты и подземный паркинг. В целом, по его словам, предложения от инвесторов пользуются хорошим спросом в Новой Москве.

— Почти половина построенных в Москве новостроек расположена на территории Троицкого и Новомосковского округов, — сказал он.

Глава городского ведомства добавил, что рост интереса к Новой Москве у покупателей жилья гарантирован хорошей ценой, активным развитием инфраструктуры. Чаще всего квартиры покупают молодые семьи. Для них важно наличие поблизости от новостройки объектов соцкультбыта, в первую очередь школ, детских садов, поликлиник и различных предприятий.

— Новая Москва открыта для самодостаточных молодых семей, которые хотят трудиться и жить в комфортных условиях, — резюмировал Жидкин.

Читайте также: Около 2,5 миллиона «квадратов» жилья планируют ввести в ТиНАО в 2020 году

жильеТиНАОВладимир Жидкин
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