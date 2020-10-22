Около 2,5 миллиона «квадратов» жилья планируют ввести в ТиНАО в 2020 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в этом году планируется ввести порядка 2,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в четверг, 22 октября.

По его словам, в Новой Москве планируется построить многоэтажные комплексы и индивидуальные дома. Глава департамента уточнил, что в ТиНАО на данный момент действует разрешение на строительство семи миллионов квадратных метров жилья.

В пресс-службе департамента отметили, что с 2012 года на присоединенных территориях было введено в эксплуатацию свыше 14 миллионов «квадратов» жилья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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