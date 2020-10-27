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Эксперты назвали причины популярности загородных домов в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Эксперты назвали причины популярности загородных домов в Подмосковье

Ирина Ковган

Город

Жилье в Подмосковье стало пользоваться большим спросом во время пандемии. В третьем квартале 2020 года загородная недвижимость подорожала на семь процентов.

С июля по сентябрь потребительский спрос на покупку дач, таунхаусов и коттеджей по стране в целом вырос на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Московской области, по данным аналитиков сервиса по продаже и аренде недвижимости, этот показатель увеличился в 2,1 раза. Повышение спроса на покупку загородного жилья подтвердили и эксперты портала недвижимости.

Причиной этому, во-первых, стала пандемия коронавируса. Из-за введенного режима самоизоляции люди стали ценить возможность выйти на улицу. Поэтому многие решили обзавестись домом с собственным участком.

— Активность в сегменте загородной недвижимости носит сезонный характер, поэтому показатели в начале осени обычно уступают весне и лету. Однако годовая динамика и тренды демонстрируют, что интерес к деурбанизации в связи с пандемией оказался довольно устойчивым, — отметил руководитель направления первичной и загородной недвижимости риелторского агентства Дмитрий Алексеев.

Во-вторых, загородные дома стали пользоваться особой популярностью благодаря новым выгодным программам приобретения жилья. Например, «Семейная ипотека». Воспользоваться ею могут родители, у которых родился ребенок с 1 января 2020 года. Программа предполагает получение жилищного кредита со ставкой, сниженной на три процента.

Самым популярным вариантом среди покупателей стали дома, в которых можно жить и зимой. Их доля в общей структуре спроса составляет 71 процент. На втором месте — летние дачи. Этот вариант рассматривают 20 процентов покупателей. При этом, несмотря на то что спрос на дачи остается высоким, по сравнению с прошлым годом показатели снизились.

Коттеджи и таунхаусы пользуются меньшей популярностью в силу своей дороговизны. На них пришлось семь и два процента запросов соответственно.

— Увеличился спрос на строения с центральными коммуникациями — отоплением, канализацией, водопроводом — в населенных пунктах или благоустроенных поселках, — сказал генеральный директор портала недвижимости Павел Луценко.

Наравне с покупкой потребителей привлекает и аренда недвижимости. Во время пандемии на 53 процента в целом по стране подорожала и долгосрочная аренда загородного жилья, зафиксировали аналитики крупнейших риелторских компаний. В Подмосковье, чтобы снять коттедж или дачу, теперь придется заплатить минимум на 23 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сильно вырос спрос.

— Летом многие поняли, что в 2020 году будет достаточно сложно уехать к морю или за границу. Поэтому люди снимали загородные дома на длительный срок, чтобы благополучно отдыхать на даче. Причем арендаторы готовы платить огромные деньги за проживание в загородных домах. Поэтому собственники подняли цену, — прокомментировал директор департамента загородной недвижимости крупной компании Олег Михайлик.

Тут, как и с покупкой, значительную роль сыграли пандемия и переход на удаленный формат работы. Необходимость ежедневно ездить в офис отпала. И люди предпочли выполнять служебные обязанности не в квартирах, а в более комфортных условиях. В загородном доме есть возможность погулять на свежем воздухе, даже во время карантина.

Тенденция к деурбанизации, вероятно, не закончится вместе с пандемией коронавируса. По данным опроса, который провели сотрудники Национального агентства финансовых исследований, каждый второй россиянин, рассматривающий покупку жилья в будущем, предпочтет приобрести частный дом или коттедж с участком, а не квартиру.

Ключевую роль здесь играет, конечно, экологический вопрос, возможность жить обособленно от соседей и совмещать постоянное место жительства с дачной романтикой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Векшина, вице-президент гильдии риелторов Москвы:

— На рынке загородной недвижимости действительно наблюдается колоссальный всплеск впервые за десять лет. Этому поспособствовала пандемия коронавируса. Люди перешли на удаленку, поняли, что съездить в отпуск в этом году не получится. Поэтому решили совместить приятное с полезным и работать в более комфортных условиях. Пик спроса пришелся на период с мая по август.

Тогда люди готовы были платить любые деньги за возможность купить или арендовать дом в Подмосковье. Сейчас загородным жильем интересуются несколько меньше. Но я думаю, что из за большого числа заражений коронавирусом в Москве спрос снова увеличится. Люди боятся «застрять» в своих квартирах, как весной. Но такого ажиотажа, как летом, не будет из-за сокращения доходов.

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