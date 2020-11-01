«Путешествие во времени» организовали для гостей и жителей столицы в выходные

Волонтер Ирина Виноградова в старинном наряде показывает угощения, которые подавали гостям в древнерусском Новгороде и других городах. В руках участница держит убедительную бутафорию — румяные блинчики / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

С историей и традициями Древней Руси познакомился корреспондент «Вечерней Москвы».

Фестиваль стал логическим завершением проекта «Многонациональная Россия». Гости праздника смогли увидеть фотовыставки, посвященные этническому и культурному разнообразию нашей страны, представленные в восьми городах. Их подготовили представители исторического парка «Россия — моя история» и Русского географического общества.

Мероприятия фестиваля от волонтерского корпуса «Наследники» проходили в столице в течение двух дней. Первым стала пешеходная экскурсия «18:20 по московскому времени». Волонтеры встретили гостей у здания Московского художественного театра имени Горького и провели их по улочкам города, попутно рассказывая об истории зданий и скверов, основанных в XVIII–XX веках. Экскурсия прошла мимо школы имени Капцовых, расположенной в Шведском тупике, к скверу Муслима Магомаева, после чего 20 слушателей переместились к Англиканской церкви святого Андрея и церкви Вознесения Господня на Большой Никитской. Координатор исторического бюро волонтерского корпуса «Наследники» Сергей Борисов познакомил группу с фактами из прошлого консерватории имени Чайковского, основанной в 1866 году, домов Брюсова и артистов Большого театра, а также с историей создания сквера Мстислава Ростроповича. Завершилась прогулка на Тверской улице рассказом о доме графов Гудовичей, раньше располагавшемся на месте нынешнего здания Министерства образования РФ.

— Этот маршрут был выбран по двум причинам. Первая — он достаточно тихий относительно всех остальных мест. Многие исторические здания и памятники находятся рядом с довольно шумными трассами. Там просто невозможно было бы провести экскурсию. Вторая причина — кучная концентрация исторических зданий на небольшом участке, о которых можно рассказать множество интересных фактов, — поделился Сергей Борисов.

Он отметил, что проведение подобных экскурсий — важная часть знакомства с городом.

— Не все жители столицы знают об окружающей их архитектуре, о небольших улочках с большой историей. Например, нашу экскурсию посетили люди, которые никогда не были в этих местах. Рассказать о них — серьезная и важная задача, к которой мы подошли с полной ответственностью, — заключил Сергей.

Второй день фестиваля прошел в 57-м павильоне ВДНХ, где располагается исторический парк. Для его посетителей в зале, посвященном времени правления династии Рюриковичей, провели костюмированную игру. В антураже древнерусского Новгорода волонтеры, переодетые в наряды тех времен, сыграли для гостей небольшую зарисовку о быте, еде, культуре и профессиях. Например, о непростой жизни кузнеца или путешествиях странствующих купцов. Участникам квеста нужно было решить исторические загадки, чтобы определить, где находится клад.

— Думаю, что информация, которую подают таким путем, детьми усваивается намного легче. Это не только сухие исторические факты, но и наглядный пример того, как жили наши предки на Руси, — рассказала гостья фестиваля Наталья Кроскикова, побывавшая в павильоне вместе с сыном Максимом.

Организаторы планируют повторить мероприятие и в следующем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Миляева, руководитель проектов исторического парка «Россия — Моя история»:

— Основная наша задача — показать жителям столицы историю, места, здания и культуру России с самых необычных сторон. Для этого были выбраны различные форматы и локации. Люди смогли открыть для себя любимый город в различные эпохи и совершенно новом формате и, не покидая Москвы, побывать там, куда уже не смогли бы отправиться, например, в том же древнем Новгороде.

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