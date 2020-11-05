В Москве участились проверки по соблюдению масочного режима

Главный инспектор ОАТИ Антон Голубев и сержант полиции Шаварш Геворкянпроверяют соблюдение масочного режима на Белорусском вокзале / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Специалисты Объединения административно-технических инспекций и сотрудники полиции ежедневно проводят проверки соблюдения гражданами масочно-перчаточного режима. Нарушителям выписывают штрафы.

Только за один день на Белорусском вокзале было составлено почти полсотни протоколов. Как рассказала главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Наталья Дранкова, нарушители оштрафованы на четыре тысячи рублей каждый.

— По результатам обследования составлено 47 протоколов, — уточнила Дранкова.

Один из тех, кто оказался в зоне внимания инспекторов без маски на лице, — Иван Шаво. Молодой человек просто носил ее в кармане.

Однако сотрудники ОАТИ и полиции были строги: нет маски на лице и перчаток на руках — выписываем штраф. Правила ношения средств индивидуальной защиты работают для всех. Пришлось наказать рублем и некоторых посетителей торговых центров (ТЦ) столицы. Почти 70 нарушителей масочного режима выявлено вчера в ТЦ «Водный», «Речной» и «Галерея Аэропорт». Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Камнев, на нарушителей были составлены протоколы и выписаны штрафы.

Кстати, вчера в Москве начал работу мобильный пункт, который оборудован техникой для составления протоколов о нарушении масочного режима на месте. По словам Антона Камнева, этот контрольный пункт позволяет облегчить работу инспекции.

— Автомобиль оборудован техникой для составления протоколов на нарушителей перчаточно-масочного режима в малых торговых точках и на предприятиях, оказывающих услуги населению, — сказал главный инспектор ОАТИ. — С помощью этого передвижного пункта инспекторы смогут проверить большее количество объектов, так как время на составление протокола значительно сокращается.

Как рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, за прошедшие два месяца к административной ответственности за нарушение масочного режима на территории Москвы были привлечены более 66 тысяч человек.

Штрафы для нарушителей составляют четыре тысячи рублей. А те, кто не носит маски и перчатки в общественном транспорте, за нарушение заплатят пять тысяч рублей, поскольку транспорт признан местом повышенной опасности с точки зрения распространения коронавируса.

КСТАТИ

28 октября 2020 года вступило в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому всем, кто находится на территории России, нужно носить защитные маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. А по предписанию главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой пассажиры обязаны быть в масках и перчатках.

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