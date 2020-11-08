Какие технологии применяются для обеспечения Москвы качественной питьевой водой
Сегодня столичные системы водоподготовки позволяют обеспечивать город качественной и безопасной питьевой водой. Какие технологии для этого применяются, узнала «Вечерняя Москва».
За пару веков система подачи воды в городе серьезно изменилась. Сейчас подземные сети насчитывают тысячи километров, а поступающая в дома москвичей вода проходит несколько серьезных этапов очистки.
Еще 14 лет назад на Юго-Западной водопроводной станции впервые в России применили технологию мембранной ультрафильтрации для очистки питьевой воды в промышленных масштабах. Внимание этому вопросу уделяют и сегодня.
Как рассказала главный технолог управления водоснабжения Мосводоканала Елена Столярова, для производства воды на станциях используют классическую двухступенчатую схему очистки — обработку воды коагулянтами с последующим отстаиванием и фильтрованием. Схема универсальна и безопасна по всем нормативам.
— В отдельные периоды усиливаем очистку с применением порошкообразного активированного угля, — отметила Столярова.
А еще помимо активированного угля, в технологическую схему включают озонирование и мембранное фильтрование. Комбинация позволяет, независимо от качества воды, почти полностью удалять из нее микроорганизмы. Происходит глубокая очистка от органических соединений, в том числе техногенного происхождения.
На сегодня в Москве работают четыре блока с технологией озоносорбции и блок с технологией мембранной ультрафильтрации на Рублевской и Западной станциях водоподготовки. Их общая производительность составляет почти полтора миллиона кубометров в сутки. Сейчас стоит задача «подтянуть» под столичные стандарты и Новую Москву. Для этого на присоединенных территориях прокладывают инженерные сети.
Как рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в настоящее время ведется строительство водопровода «Калужское шоссе — Варшавское шоссе». После его запуска чистую воду получат более двухсот тысяч человек в различных поселениях.
— Большая работа проводится и в плане сооружения очистных сооружений, — отметил Жидкин. — Узлом, который обеспечивает чистоту воды в Москве и на присоединенных территориях столицы, станут очистные сооружения «Южное Бутово».
Сейчас их производительность составляет 80 тысяч кубометров в сутки. После строительства еще одного блока производительность вырастет на 30 тысяч «кубов».
В Мосводоканале добавили: городской Адресной инвестиционной программой предусмотрено строительство сооружений с технологией озоносорбции и на Западной станции водоподготовки. Реализация этого проекта позволит довести объем воды, очищаемой с использованием самых прогрессивных технологий, до 80 процентов от общего производства питьевой воды.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Пономаренко, генеральный директор АО «Мосводоканал»:
— Сегодня в московском водопроводном хозяйстве насчитывается более 13 тысяч километров сетей, девять гидротехнических узлов, четыре станции водоподготовки, 75 водозаборных и 19 регулирующих узлов. Сейчас в город подается около трех миллионов кубометров питьевой воды в сутки, 131 литр в сутки тратит среднестатистический житель Москвы. Также мы стремимся постоянно повышать качество очистки питьевой воды за счет внедрения наилучших доступных технологий, в ее подготовке применяются самые современные практики. Все инновации, которые существуют сегодня в мире, можно увидеть здесь. Наверное, именно это помогает нам удерживать безусловное лидерство в области водоснабжения и водоотведения.
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