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Инвестор введет канализационно-насосную станцию в ТиНАО
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Инвестор введет канализационно-насосную станцию в ТиНАО

Василиса Чернявская 

Город

Инвестор введет канализационно-насосную станцию в Новой Москве. Инженерный объект, на который уже получено заключение о соответствии застройщика требованиям технических регламентов и проектной документации, уже подключена к сети Мосводоканала. Станцию создали в составе жилого комплекса в деревне Столбово.

— Следующим этапом станет получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, — пояснил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в Столбове инвестор возводит 19 монолитных разновысотных корпусов, созданных по индивидуальному дизайну. Всего в проекте предусмотрено свыше девяти тысяч квартир.

— Со следующего года инвесторов в Москве обяжут строить инфраструктуру вместе с жильем. Проект типового договора уже разрабатывается, — заявил Владимир Жидкин. — На практике многие застройщики занимаются этой работой уже не первый год.

Он добавил, что, помимо инженерных объектов, в составе современных жилых кварталов обязательно должны появляться школы, детсады, объекты здравоохранения.

Читайте также: Владимир Жидкин: За три года в ТиНАО построят 12 объектов здравоохранения

ТиНАОввод в эксплуатациюВладимир Жидкин
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