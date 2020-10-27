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Владимир Жидкин: За три года в ТиНАО построят 12 объектов здравоохранения
Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин / Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

Владимир Жидкин: За три года в ТиНАО построят 12 объектов здравоохранения

Василиса Чернявская 

Город

За три года в Троицком и Новомосковском округах построят 12 объектов здравоохранения. Говоря о современных зданиях, руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что семь из них введут за счет городского бюджета, а пять объектов здравоохранения возведут инвесторы. Отчетный период — с 2019 по 2021 год.

При этом в ТиНАО появятся крупные центры, например в Коммунарке. Медицинский центр в этой части Троицкого и Новомосковского округов введен частично. Построят в Новой Москве и небольшие, но нужные объекты. Так, в поселении Марушкинском за два года должны построить поликлинику.

— Проект реализуют за счет городских средств и внебюджетных источников, — сообщил Жидкин.

Он также заявил, что в медучреждении будут работать специалисты по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых, в здании установят современное оборудование и мебель.

— Появятся лаборатории, кабинеты восстановительных и лечебных процедур, функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, — рассказал подробности руководитель городского ведомства. — Для маломобильных граждан появятся комфортные условия пребывания.

Всего, по словам Владимира Жидкина, к 2035 году количество новых объектов здравоохранения увеличится до 125.

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ТиНАОВладимир Жидкинстроительство
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