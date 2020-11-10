Спасатели продезинфицировали здание театрального института в Москве

Доброволец из пожарной команды «Спасение ПРО» Ольга Самсонова дезинфицирует экспонат — кинокамеру в фойе Учебно-театрального комплекса ГИТИС, расположенного в Юго-Западном административном округе / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 9 ноября, сотрудники МЧС произвели дезинфекцию Учебно-театрального комплекса Государственного института театрального искусства. Корреспондент «Вечерней Москвы» наблюдал за тем, как работают пожарные.

Большое здание ГИТИСа на улице Академика Пилюгина, дом № 2, пустует редко. Даже в условиях пандемии студентам надо готовить курсовые и дипломные работы. В случае ГИТИСа это театральные постановки.

— В нашем здании сейчас может собираться до двухсот человек, — рассказывает заведующая учебно-театральным комплексом ГИТИСа Нина Алексеева. — Помимо репетиций, проходят и спектакли в зале, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Сейчас из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в здании собирается намного меньше людей. Однако даже в этой ситуации есть риск распространения коронавирусной инфекции. Поэтому в здании регулярно проводят санитарную обработку.

— Ежедневно проходит влажная уборка помещений с использованием безопасных дезинфицирующих средств, наши рабочие протирают поверхности, за которые часто берутся посетители: ручки дверей, перила, — поясняет Нина Алексеева.

Несмотря на то, что сотрудники ГИТИСа следят за чистотой здания, ему необходима профессиональная дезинфекция. С этим и помогают сотрудники МЧС.

Для санитарной обработки к зданию подгоняют пожарный автомобиль, резервуар которого наполнен дезинфицирующим раствором.

— Эта обеззараживающая жидкость эффективна против микробов и вирусов, полностью их уничтожает и при этом безопасна для людей, — объясняет заместитель начальника пожарно-спасательной части № 38 капитан внутренней службы Максим Высокомерный.

В это время его подчиненные готовятся обрабатывать здание Учебно-театрального комплекса. Сотрудник 38-й пожарно-спасательной части сержант внутренней службы Хусейн Мажед надевает специальный костюм и берет прибор для дезинфекции помещений.

— Мне предстоит обработать входную группу, — рассказывает пожарный. — А вот внутри будут работать наши добровольцы.

Сержант Мажед разбрызгивает дезинфицирующий раствор на стеклянные двери здания. В это время представители добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» Ольга Самсонова и Полина Окунева также одеваются в специальные костюмы и проходят в помещение.

— Мы совместно с МЧС принимаем участие во многих аналогичных мероприятиях, — рассказывает доброволец Ольга Самсонова. — В нашей команде уже 20 добровольцев, которые помогают пожарным с обработкой помещений в свободное время. По ее словам, каждый из участников добровольного объединения прошел трехмесячное обучение.

— Почти все уже прошли аттестацию, которая дает право выезжать на спасение людей во время пожаров и при дорожно-транспортных происшествиях. А вот для участия в дезинфекции помещений достаточно просто пройти курсы, — поясняет Ольга Самсонова.

Добровольцы проходят весь первый этаж, обрабатывают туалетные комнаты, перила на лестнице, проходят в зрительный зал. Особое внимание уделяют сцене и сиденьям.

Потом в коридоре добровольцы подходят к экспонатам Учебно-театрального комплекса ГИТИСа. Ольга Самсонова обрабатывает дезинфицирующим раствором памятник кинокамере, у которого так любят фотографироваться зрители.

Обработка продолжается около часа. Руководство вуза благодарит спасателей и выражает надежду, что они приедут к ним еще.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник главного управления МЧС по Юго-Западному административному округу города Москвы:

— Обеспечение безопасности граждан — это основная задача нашей работы. Мы ежедневно выезжаем обрабатывать организации. При этом при дезинфекции подразделений соблюдаются все рекомендации, направленные на недопущение распространения вирусной инфекции.

Также наши сотрудники ведут большую профилактическую работу, через соцсети передают своим подписчикам, чтобы те соблюдали гигиенические нормы, чаще мыли руки.

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