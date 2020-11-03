Эксперт рассказал, как ездить в лифте, чтобы не заразиться COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперт по обеззараживанию воздуха Сергей Синяев рассказал, как сделать поездку в лифте безопасной, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом сообщает «Радио 1».

— Людям рекомендуется находиться в лифте в маске, чтобы не дышать этим аэрозолем. А для нажатия кнопок можно использовать какие-нибудь одноразовые салфетки. Если ничего нет, то после нажатия кнопок не надо трогать лицо, — сказал Синяев.

Он рассказал, что ученые университета в Портленде смоделировали распространение коронавируса через лифт и выяснили, что если больной проедет до десятого этажа, выйдет, а следующий пассажир вызовет лифт на первый этаж, то даже при открывании и закрывании дверей в воздухе сохранится примерно 25 процентов вирусов.

Справиться с приростом зараженных должна помочь масштабная дезинфекция, передает «МИР 24». Заразиться коронавирусом в лифте сейчас крайне просто, говорят эксперты. Помещение маленькое и не проветривается, кроме того, инфекция может жить на поверхности кнопок, дверей или перил.

Ранее ФАН писало, что Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности использования лифтов после посещения его больным коронавирусом нового типа. Если человек покашлял в лифте, то аэрозоль с коронавирусом какое-то время может сохраняться в воздухе.

Источник: mir24.tv

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