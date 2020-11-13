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Онлайн-консультации по жилищным вопросам появились на mos.ru
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Онлайн-консультации по жилищным вопросам появились на mos.ru

Василиса Чернявская 

Город

За месяц онлайн-консультациями по индивидуальному сопровождению имущественно-земельных вопросов граждан воспользовались почти 150 человек. С начала ноября список тем расширился, и теперь москвичи могут получить персональные консультации и помощь в нестандартных ситуациях по самым популярным темам в жилищной сфере. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сервис индивидуальной поддержки появился в дополнение к стандартным процедурам и помогает москвичам получить личные консультации по нетипичным случаям, решить которые в рамках стандартных процедур невозможно.

В течение месяца пользователи портала mos.ru тестировали формат онлайн-разъяснений по десяти самым востребованным направлениям в имущественно-земельной сфере — покупка городской недвижимости, постановка ее на кадастровый учет и территориальное планирование. Такие темы наиболее актуальны для предпринимателей, а с 9 ноября на портале запущены консультации по жилищным вопросам, интересующим большинство москвичей.

— Мы расширили список вопросов, по которым москвичи могут получить профессиональный совет и помощь в нестандартных ситуациях от специалистов Департамента городского имущества. К ним относятся постановка на жилищный учет и его ведение, улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, приватизация, заключение или переоформления договоров найма и соцнайма, а также помощь при потере документов. Онлайн-формат и индивидуальный подход удобны и востребованны горожанами, поэтому помимо расширения списка тем была увеличена длительность консультации до 30 минут. Все стандартные процедуры решаются в рамках работы МФЦ, но бывают вопросы, решить которые можно только в индивидуальном порядке, — это может быть связано, например, с порчей или утратой документов, спорными ситуациями, — сообщил заммэра.

Он добавил, что впервые получить онлайн-консультацию от специалистов департамента городского имущества стало возможным с 12 октября 2020 года. За это время онлайн-услугой уже воспользовались порядка 150 человек. Согласно опросу, проведенному на портале «Активный гражданин», средняя оценка сервиса по пятибалльной шкале составила 4,6 балла.

Департамент информационных технологий доработал форму предварительной записи, протестировал и успешно открыл ее пользователям портала мэра Москвы, существенно расширив перечень вопросов для онлайн-консультаций.

— Все больше услуг и сервисов доступно горожанам в онлайн-формате. Сейчас жители дистанционно могут решить наиболее востребованные земельные и жилищные вопросы. Новые темы для консультаций — еще один шаг для ускорения процессов цифровизации. В ближайших планах — завершить перевод всех госуслуг и сервисов этой сферы в электронный вид, — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в ноябре и декабре 2020 года сотрудники департамента городского имущества проведут свыше 1,5 тысячи консультаций.

— Записаться можно на любой временной интервал ближайшей рабочей недели. Алгоритм записи на консультацию остался прежним, как и технические возможности. Например, во время беседы со специалистом можно продемонстрировать документы по интересующему вопросу. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а в ходе беседы загрузить их в видеосервис, — уточнил он.

В список доступных жилищных вопросов для онлайн-консультации входят:

— Предоставление компенсационных выплат многодетным семьям, состоящим на жилищном учете.

— Предоставление специально оборудованных квартир семьям инвалидов-колясочников, состоящих на жилищном учете.

— Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

— Постановка на жилищный учет.

— Внесение изменений в учетное дело граждан, состоящих на жилищном учете.

— Перерегистрация учетного дела граждан, состоящих на жилищном учете.

— Жилищные вопросы, не связанные с программами переселения/реновации.

— Выкуп свободных комнат в коммунальных квартирах (для граждан, проживающих в квартирах, где есть свободная комната.

— Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность города Москвы (приватизация/деприватизация).

— Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

— Оформление договоров социального найма и краткосрочного договора на жилые помещения, ранее использовавшиеся в качестве общежитий.

— Переоформление договоров (социальный наем, наем) на служебные жилые помещения или предоставленные по договорам найма.

— Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилые помещения.

— Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете и проживающих в коммунальных квартирах.

— Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете и проживающих в отдельных квартирах, общежитиях.

— Заключение договора социального найма на основании ордера, внесение изменений в договор социального найма, найма, безвозмездного пользования.

Для записи на онлайн-консультацию необходимо на портале mos.ru выбрать раздел «Услуги», далее подпункт «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», затем выбрать раздел «Департамент городского имущества», где к привычному списку услуг добавлен пункт «Онлайн-консультация». Выбрав необходимую услугу, желаемую дату и время, заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис, воспользовавшись которой можно получить онлайн-консультацию. Общаться со специалистом можно на любом удобном устройстве.

Также за разъяснениями, касающимися деятельности департамента городского имущества, можно обратиться по телефону единой справочной службы мэрии Москвы: 8 (495) 777-77-77.

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