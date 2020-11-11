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Ефимов рассказал, что может повлиять на замедление темпов строительства в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ефимов рассказал, что может повлиять на замедление темпов строительства в Москве

Кирилл Николаев

Город

Дефицит рабочей силы, который возник из-за коронавирусной инфекции, может стать причиной замедления темпов строительства в столице. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, традиционно жители столицы и граждане России из других регионов страны трудятся на высокооплачиваемых рабочих местах.. В настоящее время существуют определенные сложности, которые связаны с наличием иностранной рабочей силы.

— Пока это не сказывается негативно на тенденциях, но в долгосрочной перспективе, если такая ситуация продлится, это приведет к определенным сложностям —снижению кадров в сфере строительства и ЖКХ, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее Ефимов заявил, что в столице наблюдается активный рост динамики онлайн-продаж.

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Владимир ЕфимовМосквастроительство
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