Ефимов рассказал, что может повлиять на замедление темпов строительства в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дефицит рабочей силы, который возник из-за коронавирусной инфекции, может стать причиной замедления темпов строительства в столице. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, традиционно жители столицы и граждане России из других регионов страны трудятся на высокооплачиваемых рабочих местах.. В настоящее время существуют определенные сложности, которые связаны с наличием иностранной рабочей силы.

— Пока это не сказывается негативно на тенденциях, но в долгосрочной перспективе, если такая ситуация продлится, это приведет к определенным сложностям —снижению кадров в сфере строительства и ЖКХ, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее Ефимов заявил, что в столице наблюдается активный рост динамики онлайн-продаж.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 100 помещений сдадут предпринимателям Москвы в аренду по льготной цене