Новоселы сохранили свой привычный район проживания

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой и местная жительница Татьяна Лунина проверяют, как устраняют недочеты в доме, построенном по реновации / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

До конца года в районе Кузьминки по программе реновации введут пять жилых домов — ключи от новых квартир получат 684 семьи. «Вечерняя Москва» вместе с будущими новоселами побывала в одной из новостроек.

Квартира в современной высотке на улице Шумилова, 24, просторная, планировка удобная. Все уже подведено: телефон, интернет, ТВ. Галина и Виктор Фальсовкины с удовольствием проводят экскурсию по своему новому жилью.

— Этот дом строился у нас на глазах. Мы даже и не мечтали жить в нем, — радуется 65-летняя пенсионерка Галина Ивановна. — Теперь нашу старую хрущевку видно из окна большой комнаты. При переезде на машину тратиться не придется. Наши соседи уже перенесли все необходимое в новую квартиру в сумках. Вот и мы так сделаем. А мебель новую мы уже заказали — начнем жить заново.

Общая площадь старой квартиры Фальсовкиных 54 «квадрата», а новой почти 80. В старой хрущевке у них был трехметровый совмещенный санузел, а теперь туалет и ванная раздельные, кухня более 10 квадратных метров.

— Стены белые, двери светлые, ламинат и плитка керамогранит приятных цветов, — отмечает глава семьи Виктор Николаевич. — Впервые мы увидели эту квартиру в августе, и она сразу нам понравилась. Даже нельзя сравнить со старой. А еще я очень рад, что мы остались жить в моем родном районе, где все знакомо с детства. Здесь у нас свои поликлиника, гараж, магазины и даже соседи. Наша старшая по подъезду уже создала новый соседский чат.

Тем для обсуждения у новых жильцов дома много. Но самая главная — замена дверей.

— Чем руководствовался застройщик, когда ставил двери, открывающиеся не на лестничную клетку, а в коридор, неясно, — говорит депутат Госдумы РФ Петр Толстой. — При таком проеме в квартиру не пройдет ни детская, ни инвалидная коляска. Даже мебель пронести невозможно. Я обратился в столичный Департамент строительства, чтобы застройщик устранил все недочеты. На данный момент почти все двери поменяли. Программа реновации в нашем районе заработала, современный, красивый и удобный дом принял своих первых жильцов. Важно сделать так, чтобы недоделки не омрачили радость новоселов. Наша задача — поддерживать высокий уровень программы реновации, следить, чтобы все было по-честному, — сказал он.

КСТАТИ

В Юго-Восточном округе Москвы в программу реновации вошли 818 домов из 10 районов: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый. Новое жилье здесь получат 164 тысячи человек из 60 тысяч семей. Сейчас на разных стадиях идет расселение 6 домов.

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