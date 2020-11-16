Найти стабильную работу поможет консультант

Москвичка Ольга Волкова в торговом центре возле станции метро «Щелковская», куда она в рабочие дни ходит на обед. Трудоустроиться в пандемию на хорошую должность ей помогли в центре «Моя карьера». Там она прошла несколько тренингов и воспользовалась советами консультанта по составлению резюме / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В пандемию найти работу непросто, но вполне реально. В воскресенье, 15 ноября, «Вечерняя Москва» встретилась с москвичкой, которой в центре занятости помогли трудоустроиться.

Бизнес Москвы, несмотря на пандемию, проявляет свою активность. Если в самом начале вакансий практически не было, то сейчас трудоустроиться гораздо легче. Хотя, конечно, потрудиться все же придется.

Кто-то предпочитает заниматься поиском вакансий самостоятельно на специальных сайтах, а кто-то приходит за помощью в столичную службу занятости. Первый шаг для тех, кто ищет работу, — постановка на учет и получение статуса безработного. Пособие, которое сможет получить человек, станет неплохим подспорьем во время поиска работы.

Подать заявку можно дистанционно, а вот для финального оформления необходимо приехать в один из офисов.

— Если соискателю не удалось найти работу в течение 11 дней, то ему будет присвоен статус безработного, — рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Помимо этого, служба занятости предлагает различные образовательные тренинги и курсы для соискателей.

— Ежемесячно около 3 тысяч человек в дистанционном формате посещают эти программы, — добавили в ведомстве.

Возможностью научиться чему-то новому и лучше разобраться в себе воспользовалась москвичка Ольга Волкова. Год назад она уволилась с работы в сфере транспорта, в которой трудилась на протяжении 15 лет.

— Я уходила в никуда, потому что понимала, что эмоционально выгорела, — рассказала она.

Сначала Ольга предпринимала попытки самостоятельного поиска работы, но они были безуспешны. Однажды ее муж узнал от знакомых о центре «Моя карьера».

— Супруг нашел на их сайте информацию о психологических тренингах как раз по поводу профессионального выгорания, — поделилась она. — И я решила сходить.

Первое впечатление о центре у Ольги было очень приятное. Ее встретил администратор, проводил до аудитории.

— Там я почувствовала себя очень уютно и тепло, — добавила москвичка.

Очень понравились Ольге и занятия с психологом. Они помогли ей понять свои ошибки при построении карьеры и лучше определить свои приоритеты в жизни. Потом она стала посещать семинары для соискателей, на которых научилась самопрезентации.

— Я стала более уверенной в себе, — подчеркнула она.

Огромную поддержку во время поиска работы Ольге оказала карьерный консультант, которая помогла составить грамотное резюме, подбирала вакансии.

— Когда началась пандемия, я прервала поиск работы, а осенью возобновила попытки. Сходила буквально на четыре собеседования — и меня взяли, — рассказала Волкова.

Теперь Ольга работает на крупном предприятии начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности. Это даже выше ее ожиданий. Она признается, что решение пойти в «Мою карьеру» изменило ее жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор центра «Моя карьера»:

— В это непростое время мы продолжаем оказывать услуги по трудоустройству всем москвичам. Еще весной мы перевели многие сервисы в онлайн-формат и сегодня продолжаем оказывать услуги дистанционно. Например, массовые мероприятия: вебинары, ярмарки вакансий и открытые отборы стали возможностью для многих горожан получить полезную информацию и найти работу, не рискуя здоровьем. Также большой популярностью пользуются партнерские школы, программы по самозанятости. Многие люди сегодня чувствуют неуверенность, страх за будущее. Чтобы поддержать жителей столицы, вернуть уверенность в себе, мы проводим тренинги по управлению эмоциями. Это помогает собраться и начать действовать: искать работу или строить карьеру.

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