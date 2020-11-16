Мамы могут помочь друг другу пережить тяжелый период

Психолог Анастасия Дулова проводит онлайн-трансляцию для матерей / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Клуб психологической помощи матерям «Гармония» начал свою работу 13 ноября на базе клуба «Атом» в Хорошеве-Мневниках. Из-за эпидемической ситуации встречи проходят в режиме онлайн.

Ведущая клуба, психолог и многодетная мама Анастасия Дулова окончила Московский гуманитарный университет, четвертую ступень психологического института Российской академии образования и курсы в Институте христианской психологии.

— Пандемия стала для многих источником сильного стресса, — замечает психолог.

Поэтому сейчас, по мнению организаторов, забота о психологическом здоровье стала особенно актуальной.

Темой первого занятия стало эмоциональное выгорание. Смотреть бесплатные трансляции предлагают женщинам, которые считают, что плохо справляются с ролью мамы, страдают от расстройства питания и сна, сталкиваются с непониманием близких. Все желающие могут задать вопросы в комментариях во время эфира.

— Причина эмоционального выгорания — хронический стресс, — считает психолог. — Воспитание детей с небольшой разницей в возрасте или проблемами со здоровьем часто дается непросто. Приспособиться к дистанционной работе и учебе тоже не всем легко. Мам постарше волнует, не потеряли ли они квалификацию.

На первом занятии участники обсудили, в частности, что делать, если не с кем оставить детей.

— Самое важное — услышать себя, понять, чего не хватает, и попытаться восполнить недостаток положительных эмоций, — советует Дулова. — Можно договориться со знакомыми мамами сидеть с детьми по очереди, чтобы каждая могла заняться своими делами, отдохнуть. Могут помочь и волонтеры, союзы многодетных семей. Очень важны здоровый сон и питание, своевременное обращение к врачу, если что-то беспокоит.

По мнению психолога, важно стараться объяснить близким, что с вами происходит. Сейчас все мероприятия в учреждении проходят онлайн, сотрудники носят маски и перчатки. В помещениях работают бактерицидные рециркуляторы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Бурихина, директор клуба «Атом»:

— Психологическую поддержку матерей мы считаем очень важной работой. Мамы формируют эмоциональную основу в семье. От их благосостояния, здоровья, настроения зависит благополучие детей, то есть наше будущее. Психологический клуб «Гармония» создан, чтобы мамы смогли получить дополнительные ресурсы в решении личностных, семейных, профессиональных задач, лучше понять себя, увидеть, что похожие проблемы есть у других, и найти взвешенное решение.

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