Серьезное увеличение: какие статьи доходов и расходов сформируют бюджет Москвы в 2021 году

Фото: Официальный сайт Московской городской думы

В проекте бюджета Москвы на 2021–2023 годы учтены последствия влияния новой коронавирусной инфекции. Главный финансовый документ носит программный, социальный и инвестиционный характер бюджета Москвы. «ВМ» подробно рассказывает, какие статьи доходов и расходов сформируют городскую казну.

Социальный вектор

Важнейшая часть расходной части бюджета Москвы — государственные программы развития. Большая часть трат — 93 процента — будет направлена на реализацию важнейших городских программ развития. Среди таких программ развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других. Так, расходы на социальную поддержку жителей на 2021 год составят 569 миллиардов рублей, на развитие образования — 426,4, на здравоохранение — 447,1 миллиарда рублей соответственно.

— Проект нового бюджета Москвы полностью соответствует социально-экономической ситуации. Действительно, в настоящее время доходы населения сократились, а вместе с ними и покупательская способность, поэтому заложенные в главном финансовом документе столицы меры поддержки, в том числе и социального характера, крайне важны и необходимы, — отмечает председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торгово-промышленной палаты Олег Рукодайный.

Проект бюджета на трехлетний период обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19. При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете 2021-го будут серьезно увеличены.

— Бюджет Москвы сохраняет социальную направленность. При общей стабилизации или даже сокращении бюджетных расходов в 2021 году расходы на ряд программ вырастут, — отмечает российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», научный руководитель Института институциональных исследований, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ Ярослав Кузьминов. — Одновременно Москва не отказывается от инвестиций в городскую и транспортную инфраструктуру, бюджет развития в 2021 году составит 37,8 процента расходной части бюджета. Эта доля существенно выше аналогичных показателей в федеральном бюджете и других региональных бюджетах.

Социальные расходы составят более 56 процентов расходов городского бюджета, или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год. С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в 2021 году составит порядка 2,1 триллиона рублей. Безусловным приоритетом будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 11,8 процента. Также опережающими темпами увеличиваются расходы на государственные программы развития культуры, социальной поддержки жителей, спорта и образования.

Высокое качество медпомощи

Центральная задача развития здравоохранения — обеспечение доступности и качества медицинской помощи и реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19. Важнейшей задачей московского здравоохранения будет обеспечение доступности и качества медицинской помощи по приоритетным направлениям. К ним относятся профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь, а также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения.

— С точки зрения медицинской сферы и развития системы здравоохранения бюджет носит благоприятный характер, поскольку он отражает те ключевые запросы, которые сейчас есть, — говорит Олег Рукодайный. — Предусмотрена даже отдельная строка бюджета для расходов на профилактику инфекционных заболеваний в размере более 12,7 миллиарда рублей. И здесь Москва показывает пример для всех регионов. Я не понаслышке знаком с проблемами здравоохранения в других регионах и хочу отметить, что в столице они решены. Должное внимание и достойное финансирование этой сферы обеспечивают качественную и доступную медицинскую помощь населению. При этом для дальнейшего роста доступности медуслуг считаю важным оказывать поддержку не только государственным, но и частным клиникам. Надеюсь, что продление мер поддержки бизнеса поможет и частной медицине.

Только на цели профилактики инфекционных заболеваний в следующем году планируется выделить 12,7 миллиарда рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено десять миллиардов рублей. Сохраняется финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингококковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.

Расходы на обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в 2021 году составят 45,7 миллиарда рублей.

Предусматриваются средства на продолжение реализации программ по обеспечению современными лекарствами граждан в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями (15,6 миллиарда рублей), а также страдающих мерцательной аритмией, хронической ишемической болезнью сердца, перенесших острый инфаркт миокарда (три миллиарда рублей).

Высокотехнологичная медицинская помощь за счет бюджета города будет профинансирована в объеме 10,9 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС отрасль медицины получит 33 миллиарда рублей. При этом расходы включены 2,6 миллиарда рублей, предназначенные для финансирования лучевой терапии онкологических заболеваний.

Поддержать москвичей

Социальная поддержка граждан увеличится на шесть процентов и затронет практически все слои населения города. На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в бюджете предусмотрено 529,4 миллиарда рублей. По сравнению с бюджетом на нынешний год эти расходы увеличиваются на шесть процентов. В том числе на прямые денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета планируется направить 63,5 миллиарда рублей, старшему поколению — 188,8 миллиарда рублей. Выделение указанных средств позволит провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на уровне выше инфляции.

В 2021 году продолжится реализация проекта «Наше сокровище», предусматривающего обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей. На эти цели запланированы ассигнования в объеме 2,6 миллиарда рублей.

С целью предоставления ветеранам Великой Отечественной войны услуг социальных работников-сиделок, патронажных услуг, обеспечения круглосуточной работы службы неотложной помощи ветеранам войн «Тревожная кнопка», а также оказания услуг по программе «Санаторий на дому» предусмотрены ассигнования в объеме 1,5 миллиарда рублей. Для оказания адресной социальной поддержки жителям города Москвы, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 6,5 миллиарда рублей.

На финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан в следующем году планируется направить 25,5 миллиарда рублей. Расходы на выплаты жилищных субсидий семьям с низким уровнем дохода на 2021-й запланированы в объеме 21,9 миллиарда рублей. Льготами по оплате ЖКУ и жилищными субсидиями пользуются более четырех миллионов москвичей.

Более 136 миллиардов рублей запланировано на обеспечение проезда льготных категорий москвичей на всех видах городского транспорта и пригородном железнодорожном транспорте, а также транспорте в Московской области. Пассажирам предоставлена возможность бесплатной пересадки между станциями Московского метрополитена, МЦК и МЦД.

На обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году выделяется 2,4 миллиарда рублей из бюджета города Москвы и 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Более миллиарда направят на закупку услуг по реабилитации детей и взрослых с инвалидностью в негосударственных организациях, реализующих программы по авторским и уникальным технологиям. Приобретение бесплатных путевок в санаторно-курортные учреждения для льготных категорий граждан будет профинансировано в объеме 7,7 миллиарда рублей, в том числе на 87 процентов из городского бюджета. Это позволит сохранить уровень обеспечения санаторно-курортным лечением в объеме 245 тысяч путевок.

В следующем году будет продолжена реализация программы «Московское долголетие». На эти цели предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Также планируется продолжить развитие сети клубных пространств «Мой социальный центр».

На оказание гражданам социальных услуг в стационарной, полустационарной форме и в форме обслуживания на дому негосударственными организациями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг, предусмотрены ассигнования в объеме 1,7 миллиарда рублей.

На обеспечение горячим бесплатным питанием воспитанников дошкольных групп, школьников начальных классов, двухразовым горячим питанием школьников 1–11-х классов из числа льготных категорий, а также студентов колледжей, обучающихся на бюджетной основе, предусмотрены ассигнования в объеме 31,5 миллиарда рублей.

Рост зарплат

Проект бюджета предусматривает увеличение фондов оплаты труда учреждений бюджетной сферы, что позволит повысить заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников бюджетной сферы на 3,7 процента. Это выше уровня инфляции. Будет продолжено осуществление ежемесячных выплат врачам, получившим статус «Московский врач», а также отдельным категориям медицинских работников. В следующем году на эти цели в бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда рублей. Также будет продолжена выплата специальной надбавки к заработной плате учителям за работу в Московской электронной школе в размере 10 тысяч рублей ежемесячно и вознаграждений за классное руководство — 12,5 тысячи рублей в месяц. На указанные цели в 2021 году направляется 18,3 миллиарда рублей. На выплату грантов за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» в следующем году запланировано 142,9 миллиона рублей.

Комфорт оказания услуг

В следующем году правительство продолжит строительство новых учреждений социальной сферы — детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. На эти цели будет выделено 95,4 миллиарда рублей. Также будет продолжена реализация программ переоснащения современным оборудованием и создания комфортной среды в образовательных, медицинских и других социальных учреждениях.

Наиболее масштабной из этих программ будет программа внедрения нового Московского стандарта комфорта в городских поликлиниках. На ремонт и переоснащение поликлиник, а также ряда больничных корпусов планируется направить 87 миллиардов рублей. В этом году был начат ремонт 37 поликлиник, в 2021-м планируется начать ремонтные работы еще в 40.

На реализацию комплекса мер по благоустройству территорий образовательных организаций предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 7,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию школьных стадионов, которые в последние годы активно используются не только школьниками, но и жителями ближайших микрорайонов.

— Говоря о комплексной оценке проекта бюджета, необходимо отметить, что он действительно грамотно сбалансирован и имеет явную социальную направленность. Это правильный подход. Помимо здравоохранения предусмотрено финансирование и других стратегически важных направлений, таких как образование, культура, спорт и другие. Такую тенденцию необходимо поддерживать, особенно с учетом того, что вирусы по-разному действуют на людей, в том числе и в зависимости от их физического состояния. Поэтому крайне важно создавать капитал физической культуры пациентов, который обеспечит большую устойчивость к различным заболеваниям, — резюмирует Олег Рукодайный.

Поддержка реального сектора экономики, в том числе в связи с мировой пандемией

В 2020 году в рамках антикризисных мер был упрощен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым мерам поддержки — расширены перечни получателей субсидий (например, гостиничный бизнес, социальные предприятия), сокращено количество подаваемых заявителями документов. Введены новые виды субсидий, в т. ч. на продвижение товаров онлайн, экспорт товаров. В 2021 году вышеуказанные меры будут сохранены.

— На прямую финансовую поддержку промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году предусмотрено пять миллиардов рублей, которые будут направлены на обновление основных производственных фондов, в том числе приобретение оборудования, лизинговые операции, создание новых продуктов, поддержку экспортеров, франчайзи, льготные кредиты и другие меры, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиции в развитие города

Бюджет развития в 2021 году составит 1,19 триллиона рублей, или 37,8 процента расходной части бюджета. Он состоит из Адресной инвестиционной программы, которая финансирует все городские стройки, — ее объем в следующем году составит 604,9 миллиарда рублей, и мероприятия развития на сумму 587,2 миллиарда рублей, за счет которых осуществляется капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов и др.

— Мы считаем, очень важным сохранить инвестиционную программу города наряду с нашими социальными обязательствами. Безусловно, в период пандемии меры поддержки граждан, бизнеса и экстренные расходы на здравоохранение и другие профилактические меры крайне важны. Однако в долгосрочном периоде инвестиционные расходы города могут стать важным фактором экономического роста не только московской экономики, но и источником платежеспособного спроса для предприятий в других регионах страны, — подчеркнул руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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