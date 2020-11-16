Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столица выделит 33 миллиарда рублей на высокотехнологичные виды медпомощи
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столица выделит 33 миллиарда рублей на высокотехнологичные виды медпомощи

Виктория Родимкина

Город

В Москве на оказание высокотехнологичных видов помощи в 2021 году выделят 33 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в понедельник, 16 ноября.

По его словам, бюджет высокотехнологичных методов медицинской помощи в следующем году планируется увеличить на 2,6 миллиарда рублей. При этом уровень финансирования в 2021 году за счет бюджета столицы достигнет 10,9 миллиардов рублей. Так, общий объем ВМП из всех источников финансирования составит 33 миллиарда рублей, что в пять раз превышает показатели 2010 года.

Основными высокотехнологичными профилями являются детская и взрослая сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также трансплантация органов и тканей.

Дополнительные средства на эти цели позволят не только увеличить общее число операций, но и развивать инновационные методы лечения. В частности развитию подлежат роботизированные операции с помощью аппаратов Да Винчи, трансплантации органов, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее Алексей Хрипун рассказал, что бюджет Москвы на сферу здравоохранения в следующем году увеличится на 6 процентов.

Читайте также: Москва выделит 10 миллиардов рублей на бесплатную вакцинацию от COVID-19

городской бюджетАлексей Хрипунздравоохранение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Все мнения
О проекте