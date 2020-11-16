Столица выделит 33 миллиарда рублей на высокотехнологичные виды медпомощи

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве на оказание высокотехнологичных видов помощи в 2021 году выделят 33 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в понедельник, 16 ноября.

По его словам, бюджет высокотехнологичных методов медицинской помощи в следующем году планируется увеличить на 2,6 миллиарда рублей. При этом уровень финансирования в 2021 году за счет бюджета столицы достигнет 10,9 миллиардов рублей. Так, общий объем ВМП из всех источников финансирования составит 33 миллиарда рублей, что в пять раз превышает показатели 2010 года.

Основными высокотехнологичными профилями являются детская и взрослая сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также трансплантация органов и тканей.

Дополнительные средства на эти цели позволят не только увеличить общее число операций, но и развивать инновационные методы лечения. В частности развитию подлежат роботизированные операции с помощью аппаратов Да Винчи, трансплантации органов, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее Алексей Хрипун рассказал, что бюджет Москвы на сферу здравоохранения в следующем году увеличится на 6 процентов.

Читайте также: Москва выделит 10 миллиардов рублей на бесплатную вакцинацию от COVID-19