Москва выделит 10 миллиардов рублей на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москва в 2021 году выделит 10 миллиардов рублей на проведение бесплатной вакцинации от коронавируса для горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник, 16 ноября.

Уточняется, что за три года для этих целей планируется выделить 30 миллиардов рублей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Он отметил, что в столице были приняты беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса. В их числе открытие временных госпиталей, организация специализированных коек, обеспечение всех заболевших бесплатными лекарствами, массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу.

— Также в ближайшее время начнется массовая вакцинация от коронавируса, на которую в следующем году город выделит 10 миллиардов рублей. Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов, — сказал Хрипун.

По данным пресс-службы, столичное правительство продолжает пострегистрационное клиническое исследование вакцины против COVID-19. Вакцину уже получили свыше 20 тысяч человек.

Уточняется, что вакцинация является самым эффективным средством борьбы с инфекционными заболеваниями.

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