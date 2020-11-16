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Мероприятия по борьбе с COVID-19 в Москве введут в тариф ОМС в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мероприятия по борьбе с COVID-19 в Москве введут в тариф ОМС в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Ряд мероприятий по борьбе с коронавирусом в Москве будет внесен в тариф ОМС. Об этом заявил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, всего в бюджете на 2021 год на борьбу с коронавирусом будет выделено больше 11 миллиардов рублей, в том числе чуть меньше 10 миллиардов — на вакцинацию от COVID-19.

Как сообщает Интерфакс, бюджет 2021 года на здравоохранение будет складываться за счет двух источников финансирования — это бюджет Москвы и бюджет городского фонда ОМС. В 2021 году он будет составлять 741,9 миллиарда рублей.

Хрипун отметил, что в текущем году город закупил много оборудования.

— Мы имеем серьезный неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, по наличию реагентов по тестированию в части ПЦР-диагностики, ИФА-диагностики, эти ресурсы постоянно присутствуют и могут быть использованы в следующем году, — сказал он.

Ранее были объявлены шесть победителей премии правительства Москвы в области медицины. Жюри назвало шестерых победителей в ходе онлайн-трансляции.

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