Сергей Собянин: Искусственный интеллект проанализировал более миллиона медснимков

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Искусственный интеллект, который стали применять в Москве в рамках эксперимента, проанализировал более миллиона снимков КТ, рентгена, флюорографии и маммографии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 15 ноября.

По его словам, новая технология начала применяться с февраля 2020 года. За это время искусственный интеллект помогал медикам диагностировать коронавирус, болезни легких и рака молочной железы.

— Снимки автоматически загружаются в единый радиологический инфосервис (ЕРИС) и параллельно анализируются алгоритмами искусственного интеллекта. Рентгенологи получают исходное изображение и результаты анализа в течение 10 минут. Врачи говорят, что ИИ (искусственный интеллект — прим. «ВМ») снижает рутинную нагрузку и помогает обнаружить неочевидные детали на снимках, — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».

Новая технология, по его словам, повышает качество диагностики болезней. Собянин уточнил, что итоги эксперимента подведут в 2021 году.

— Но уже сейчас понятно, что ИИ незаменим и мы вовремя его внедрили — прямо перед началом пандемии в Москве, — заключил столичный мэр.

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