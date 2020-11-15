Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин: Искусственный интеллект проанализировал более миллиона медснимков
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Искусственный интеллект проанализировал более миллиона медснимков

Вероника Кузьминова

Город

Искусственный интеллект, который стали применять в Москве в рамках эксперимента, проанализировал более миллиона снимков КТ, рентгена, флюорографии и маммографии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 15 ноября.

По его словам, новая технология начала применяться с февраля 2020 года. За это время искусственный интеллект помогал медикам диагностировать коронавирус, болезни легких и рака молочной железы.

— Снимки автоматически загружаются в единый радиологический инфосервис (ЕРИС) и параллельно анализируются алгоритмами искусственного интеллекта. Рентгенологи получают исходное изображение и результаты анализа в течение 10 минут. Врачи говорят, что ИИ (искусственный интеллект — прим. «ВМ») снижает рутинную нагрузку и помогает обнаружить неочевидные детали на снимках, — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».

Новая технология, по его словам, повышает качество диагностики болезней. Собянин уточнил, что итоги эксперимента подведут в 2021 году.

— Но уже сейчас понятно, что ИИ незаменим и мы вовремя его внедрили — прямо перед началом пандемии в Москве, — заключил столичный мэр.

Читайте также: Объявлены шесть победителей Премии правительства Москвы в области медицины

Медицина в Москвеискусственный интеллектСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Отчего мы стали так скучны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте