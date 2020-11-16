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Как дезинфицируют детские и спортивные площадки в Москве
Исполняющий обязанности начальника караула пожарно-спасательной части № 52 прапорщик внутренней службы Алексей Титов дезинфицирует ограждение футбольного поля, расположенного во дворе дома № 34, корпус № 5, по Балаклавскому проспекту / Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

Как дезинфицируют детские и спортивные площадки в Москве

Андрей Объедков

Город

Городские службы провели дезинфекцию спортивной и детской площадок в районе Зюзино. Наблюдал за слаженной работой сотрудников управляющей компании и пожарных корреспондент «Вечерней Москвы».

С дезинфекторами встречаемся у дома № 34, корпус 5, на Балаклавском проспекте.

Здесь большой, просторный двор, в котором располагаются детская площадка и огороженное футбольное поле.

— У нас на территории находится 224 детских площадок и 22 спортивных, — рассказывает первый заместитель Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Зюзино» Юрий Чевычелов. — И наши рабочие ежедневно обрабатывают поверхности дезинфицирующими растворами. Особое внимание уделяется качелям и тренажерам, которыми пользуются жители.

Но в связи с тем, что в Москве остается напряженной эпидемическая обстановка и количество людей, зараженных коронавирусом, еще не снижается, коммунальные службы пригласили на помощь пожарных.

— К нам регулярно приходят запросы от различных организаций с просьбами продизенфицировать те или иные объекты, — рассказывает начальник пожарно-спасательной части № 52 МЧС Денис Кунин. — Мы всегда откликаемся на просьбы руководителей организаций и направляем на помощь своих сотрудников. Часто наши пожарные выезжают на задания с добровольцами.

На этот раз сотрудники МЧС приехали обрабатывать спортивную площадку вместе с участниками добровольной пожарной команды «Спасение ПРО».

Исполняющий обязанности начальника караула 52-й пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Алексей Титов достает из служебной машины пульверизаторы «Патриот», наполняет их дезинфицирующим средством.

— В «Патриот» помещается 12 литров раствора, — рассказывает Алексей Владимирович. — Объема двух аппаратов, как правило, хватает на спортивную площадку. Но опять-таки — все зависит от размера площадки и количества оборудования, находящегося на ней. Поэтому мы всегда готовим больше раствора.

В это время доброволец Мария Воронова надевает защитный костюм, очки и баллон с дезраствором. Видно, что для хрупкой девушки он тяжеловат. Однако Мария не жалуется и всем своим видом показывает, что вес аппарата ей нипочем.

— Когда я приходила в добровольную пожарную команду, то знала о трудностях, понимала, на что иду, — рассказывает Мария.

Пожарный и спасатель заходят на футбольное поле и расходятся и рассредотачиваются — начинается работа. Они обрабатывают дезраствором железные прутья ограждения, а потом футбольные ворота.

Задачу по обработке объекта команда выполняет минут за пятнадцать. А потом всем составом переходит на детскую площадку. Мария Воронова дезинфицирует все качели, особо тщательно проливает сиденья, ручки качелей.

Представители «Жилищника» благодарят дезинфекторов.

— Наши добровольцы каждый день направляются на дезинфекцию различных объектов по всему Юго-Западному административному округу, — рассказывает заместитель руководителя добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» Ольга Самсонова. — Мы уже обрабатывали храмы, помещения высших и средних учебных заведений и культурных организаций.

КСТАТИ

Для дезинфекции пожарные и спасатели чаще всего используют автоматический пульверизатор «Патриот». Он выпускается в двух модификациях: с объемом на 12 и 16 литров. Чаще используется первый. Но у второго есть преимущество — быстрое распыление жидкости, до пяти литров раствора в минуту. Есть в арсенале спасателей и ручные распылители «Жук».

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