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Названы лучшие способы дезинфекции смартфона
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Названы лучшие способы дезинфекции смартфона

Татьяна Плотникова

Общество

Для дезинфекции поверхностей смартфона лучше всего подходят средства с изопропиловым спиртом. Об этом рассказал заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

По словам эксперта, применять в данных целях этиловый спирт или перекись водорода нельзя — они могут повредить олеофобное покрытие дисплея. Лучше воспользоваться салфетками или спреем с изопропиловым спиртом.

Оптимальная концентрация спирта для дезинфекции смартфона — 70-80 процентов. При более высоком содержании спирта раствор будет испаряться с протираемой поверхности быстрее, а для эффективной обработки он должен оставаться на ней не меньше минуты.

Альтернативный способ дезинфекции гаджетов — специальные боксы для очистки мелких предметов. Они облучают предметы ультрафиолетовыми и другими лучами, которые расщепляют ДНК микроорганизмов, рассказал Аверин.

Обработка в таком боксе не причинит вреда смартфону, однако помещать его внутрь для дезинфекции лучше выключенным, указал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Ранее эксперт рассказал, как защитить дом от проникновения коронавируса.

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