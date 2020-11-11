Спрос на пульсоксиметры в России вырос в 2,5 раза

Кадр из сериала «Клиника»

В октябре текущего года спрос на пульсоксиметры — приборы для измерения пульса и уровня кислорода в крови — в российских интернет-магазинах вырос в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом рассказали в компании — операторе фискальных данных «Платформа ОФД».

При этом средний чек при таких покупках вырос на 21 процент, до 3535 рублей.

Если в 2019 году большей популярностью пользовались гаджеты в виде наручных часов для измерения пульса, сейчас россияне предпочитают устройства, которые надеваются на палец и помимо пульса измеряют уровень кислорода.

В «Платформе ОФД» отмечают, что рост спроса связан с пандемией коронавирусной инфекции — она повысила интерес россиян к приборам для контроля состояния здоровья.

Однако эксперты полагают, что бытовые пульсоксиметры не дают полноценной возможности проверить сатурацию (уровень насыщения крови кислородом). Как указывает руководитель отдела онкологии ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор Александр Аллахвердян, в домашних условиях показания искажает ряд факторов, а в отрыве от других параметров они малоинформативны.

— Сами цифры сатурации не позволяют оценить состояние человека в целом, выставить диагноз или назначить лечение. Для этого необходимо оценить частоту дыхания, участие в нем вспомогательной мускулатуры, данные аускультации (выслушивание звуков в органах) и многое другое, — цитируют специалиста «Известия».

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